Жуткие видео с телефона Бишимбаева показали в суде

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой исследуют телефон Куандыка Бишимбаева. Телефон смотрит судья, она включает видеофайлы, передает корреспондент NUR.KZ.

Судья сообщила, что видеофайлы датированы 9 ноября. На одном из видеофайлов слышны шорохи и непонятные шумы. Мужчина, голосом, похожим на голос Бишимбаева, требует что-то искать, употребляя нецензурную брань. Судья прокомментировала, что на кадрах погибшая что-то ищет под занавесками.

Слышно, что девушка хочет выйти в туалет, но ей запрещают это сделать, требуя продолжить поиски. Также слышно, что Салтанат спрашивает "что ты хочешь?".

На дальнейших видеофайлах Бишимбаев требует признаться в интимной связи с другим мужчиной, задавая один и тот же вопрос несколько раз. Девушке приходится поклясться "будущими детьми".

"На всех этих видео потерпевшая Нукенова в куртке или плаще, под курткой ничего нет", - говорит судья.

Между тем, сам подсудимый отказался признавать правдивость видео.

"Это какой-то монтаж, мой Ватсап, наверное, вскрыли и загрузили туда", - заявил подсудимый.

Далее следует аналогичное видео, но уже в машине, где девушке продолжают задавать все тот же вопрос. Судья отметила, что потерпевшая показывает окровавленную рубашку.

"Бишимбаев, вы помните, как снимали эти видео? Там очень много кадров. 12 видео", - заявила судья.

"Этого просто не может быть, ваша честь. Я хочу посмотреть это видео, возможно, просто наложен мой голос", - ответил Бишимбаев.

Сегодня Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, принял решение предоставить пароль от телефона суду.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.