Брат Нукеновой заявил, что Салтанат уходила от Бишимбаева около 8 раз

Брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал на суде о том, что девушка неоднократно уходила от Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Айтбека, сестра рассказывала, что Бишимбаев ее постоянно контролировал и никуда не пускал, не давал работать и развиваться, запретил вести соцсети, а также то, что она хочет уйти. Она спрашивала, как проверить телефон на прослушку и оказалось, что Куандык читает ее WhatsApp. И рассказала, что ее телефон обнаружил устройство для слежения за своими вещами и оно не предназначено для слежки за кем-то.

У Куандыка было много этих устройств, которые он ей подбрасывал, чтобы отслеживать ее местоположение, говорит брат.

"19 июля она ушла от него, забрала все вещи и отправила их в Павлодар. Июль практически весь она провела в Павлодаре, а в августе почему-то вернулась. После ее смерти я узнал, что у Куандыка на тот момент было интимное видео, которое он заставил ее снять из-за того, что у меня были фотографии избитой Салтанат и он считал, что мы будем его шантажировать этим и потребовал интимное видео от нее взамен на фото", - говорит Айтбек Амангельды.

В конце августа она попросила ключи от квартиры, на что брат ответил, что он за за границей, а она сказала, что ушла от Куандыка.

"По возвращении в Казахстан я оставил ей ключи от своей квартиры. В июле, когда она была с родителями в Павлодаре, мы говорили с ней - она сказала, что хочет просто выспаться, потому что Куандык каждую ночь не давал ей спать, разговаривал с ней. Я спросил о побоях. Она сказала - не переживай, он меня не трогает, с ним сложно, но он не трогает.

1 октября я написал Салтанат, сказал, что я буду в Павлодаре, она попросила сумку привезти ей. Я привез. Она была очень худая, какая-то зажатая. 2 октября она звонила, хотела приехать ночевать, но так и не приехала. 3 октября она сообщила, что хочет съехать и ищет квартиру в аренду. Мы нашли возле меня квартиру. 5 октября Салтанат сказала, что поругалась с Куандыком. 6 октября она сказала, что приедет ко мне, но не приехала. и уже 7-8 октября она сняла квартиру и жила там", - говорит Амангельды.

Он добавил, что родители обрадовались и приехали 13 или 14 октября.

"15 октября мы все встретились, поужинали. Мы обсуждали, что происходит, мы говорили ей - побыла замужем и хватит, для нас было облегчением, что она ушла и мы ей сказали, что ничего страшного в этом нет, потому что с марта мы за нее переживали. Она не назвала причину ухода, но она говорила, что устала, что вымотана, он не дает ей спать, с ним сложно. Она уходила около 8 раз", - добавил брат Салтанат.

Напомним, что сегодня в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой.

В рамках заседания выступил родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды - он рассказал о ее знакомстве с Бишимбаевым, их взаимоотношениях и об их первой ссоре.

Также Айтбек в суде сегодня показал ее фото с синяками на лице. По его словам, эти снимки девушка сама отправила брату и попросила сохранить их. Было это еще в марте 2023 года.

Мужчина также заявил, что свадьба Бишимбаева с Нукеновой проходила в условиях секретности - нельзя было ни снимать, ни фотографировать. По его словам, все камеры в здании были заклеены либо завернуты шарфами.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.