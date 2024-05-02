Брат Салтанат Нукеновой похвалил в суде своих защитников

В Астане начались прения в суде по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, выступая на судебных прениях, публично похвалил своих защитников.

По его словам, после смерти Салтанат его родители спросили, нужен ли им теперь адвокат.

"Когда мы приехали домой, мама спросила, нужен ли нам адвокат. Я сказал, что нет, тут же все очевидно. Это было ошибочное мнение. Все, что произошло далее, привело к тому, что у нас есть четыре замечательных адвоката, которые бьются за нас и за Салтанат. Мы благодарны им за работу.

Вы видите, что ложь - это орудие преступника, его окружения. Мы здесь, чтобы определить правду, что случилось 8-9 ноября", - сказал Айтбек Амангельды.

Следующей после потерпевшего на прениях выступила его представитель, адвокат Жанна Уразбахова.

Она заявила, что убийство Салтанат повлияло не только на семью Нукеновых, но и на весь Казахстан.

"Не факт, что завтра любой из нас не окажется на столе у патологоанатома. Не факт, что наши дети не войдут в статистику бытового насилия.

С начала года и до 31 марта в Казахстане было зарегистрировано 28 дел по статье "убийство", связанных с женской смертностью. Есть отдельная графа "причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти". Вырисовывается страшная картина - ежегодно 400 женщин умирают от рук близких людей", - сказала Уразбахова.

По ее словам, дело Бишимбаева стало таким резонансным не только потому, что подсудимый является бывшим министром, а потому что предел терпения, связанный с бытовым насилием в стране, уже достигнут.

Напомним, 24 апреля судья Айжан Кульбаева заявила, что судебное следствие по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова завершено и дала сторонам время подготовиться к прениям.

Предварительно судья задала подсудимым вопрос о признании вины. Бишимбаев в очередной раз не признал себя виновным в умышленном причинении смерти Нукеновой с особой жестокостью.

При этом экс-министр признал, что нанес тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть по неосторожности. Бахытжан Байжанов также не признал вину по предъявленным обвинениям.

29 апреля в 10:00 должны были начаться прения сторон, однако их перенесли на 14:30 из-за того, что подсудимых не доставили в суд.

После обеда прокуроры заявили, что хотят изменить обвинение в сторону Бахытжана Байжанова. С Байжанова решили "снять" одну из статей УК РК – прокурор ходатайствовал убрать статью 434 УК РК, то есть недонесение о преступлении.

Судья Айжан Кульбаева спросила адвокатов Байжанова о мнении по ходатайству – защитник заявил, что для принятия решения им нужно 2-3 дня, поскольку прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Позже судья приняла решение перенести заседание на 2 мая, чтобы дать адвокатам Байжанова время.

Сегодня суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым продолжился. Судья по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева объявила об окончании судебного следствия - сегодня стороны перешли к судебным прениям.

В прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, которая наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей Нукеновой.

Также прокурор Айжан Аймаганова высказалась о позиции подсудимого Бахытжана Байжанова, назвав ее "хитрой".

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым начался 27 марта. Экс-министр, обвиняемый в убийстве жены, несколько раз озвучивал, что не признает своей вины. Даже после того, как в суд продемонстрировали жуткие видео с его телефона.