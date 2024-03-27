Суд над Бишимбаевым с участием присяжных начался в Астане (онлайн-трансляция)

В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие, об этом ранее сообщали в суде.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.