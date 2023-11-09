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Что известно об умершей супруге экс-министра Куандыка Бишимбаева

Опубликовано:

Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: facebook.com/saltanat.nukenova

Сегодня в Астане в результате тяжелых телесных повреждений скончалась супруга экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева. Корреспондент NUR.KZ собрал информацию о ней из доступных источников.

Напомним, что сегодня в Астане был задержан экс-глава МНЭ Куандык Бишимбаев – информацию NUR.KZ подтвердил источник. Он подозревается в нанесении супруге Салтанат Нукеновой телесных повреждений, от которых она скончалась.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Нукенова Салтанат Амангельдиновна родилась в 1992 году. Является второй супругой Куандыка Бишимбаева.

В Сети о девушке крайне мало информации. Аккаунт в Instagram у Салтанат был закрыт, на него подписано 7,6 тыс. человек. Судя по всему, покойная увлекалась астрологией: в "шапке" профиля она подписала себя как mad astrologer, также в профиле доступна ссылка, при переходе на которую можно было записаться к ней лично на консультацию.

Информация из профиля Нукеновой
Информация из профиля Нукеновой. Скриншот: instagram.com/_salta_n

Также корреспондент NUR.KZ нашел предполагаемую Facebook-страницу Нукеновой.

Telegram-канал "НЕХабар" опубликовал видео со свадьбы Бишимбаева и Нукеновой. В одном из скриншотов Салтанат, отвечая на вопрос подписчика, сообщила, что познакомилась с супругом на консультации по астрологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045033-chto-izvestno-ob-umershey-supruge-eks-ministra-kuandyka-bishimbaeva/

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