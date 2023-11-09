Что известно об умершей супруге экс-министра Куандыка Бишимбаева

Сегодня в Астане в результате тяжелых телесных повреждений скончалась супруга экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева. Корреспондент NUR.KZ собрал информацию о ней из доступных источников.

Напомним, что сегодня в Астане был задержан экс-глава МНЭ Куандык Бишимбаев – информацию NUR.KZ подтвердил источник. Он подозревается в нанесении супруге Салтанат Нукеновой телесных повреждений, от которых она скончалась.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Нукенова Салтанат Амангельдиновна родилась в 1992 году. Является второй супругой Куандыка Бишимбаева.

В Сети о девушке крайне мало информации. Аккаунт в Instagram у Салтанат был закрыт, на него подписано 7,6 тыс. человек. Судя по всему, покойная увлекалась астрологией: в "шапке" профиля она подписала себя как mad astrologer, также в профиле доступна ссылка, при переходе на которую можно было записаться к ней лично на консультацию.

Информация из профиля Нукеновой. Скриншот: instagram.com/_salta_n

Также корреспондент NUR.KZ нашел предполагаемую Facebook-страницу Нукеновой.

Telegram-канал "НЕХабар" опубликовал видео со свадьбы Бишимбаева и Нукеновой. В одном из скриншотов Салтанат, отвечая на вопрос подписчика, сообщила, что познакомилась с супругом на консультации по астрологии.