Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Не понимал, что Салтанат умирает": брат Бишимбаева высказался в суде

Опубликовано:

Бахытжан Байжанов
Бахытжан Байжанов. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Брат Куандыка Бишимбаева, который тоже проходит подозреваемым по делу Нукеновой, сегодня ответил на вопрос, признает ли вину в укрывательстве особо тяжкого преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

На сегодняшнем главном судебном разбирательстве в Астане судья спросила брата Куандыка Бишимбаева Бахытжана Байжанова, который также проходит подозреваемым по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, признает ли он вину в укрывательстве особо тяжкого преступления.

"Вам предъявлено обвинение по двумя статьям, первое – это укрывательство особо тяжкого преступления, вину по данному пункту признаете?" – задала вопрос судья.

Брат Бишимбаева дал ответ.

"Уважаемый суд, я признаюсь, что действительно просил удалить видеозапись, также просил отнести телефон Салтанат домой. Не знаю, я совершил ли преступление, но просто на тот момент я не знал, не понимал, что Салтанат умирает или умерла", – сказал он.

В ответ судья заявила, что он сможет изложить свою позицию более подробно при допросах.

Добавим, что на сегодняшних судебных разбирательствах Куандык Бишимбаев после оглашения обвинительного акта прокурором снова заявил о том, что не признает вину. Также прокурор рассказал, что произошло накануне и в день смерти Салтанат Нукеновой.

Следующее заседание по делу назначено на 29 марта.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074269-deystvitelno-prosil-udalit-videozapis-brat-bishimbaeva-vyskazalsya-v-sude/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.