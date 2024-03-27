"Не понимал, что Салтанат умирает": брат Бишимбаева высказался в суде

Брат Куандыка Бишимбаева, который тоже проходит подозреваемым по делу Нукеновой, сегодня ответил на вопрос, признает ли вину в укрывательстве особо тяжкого преступления, передает корреспондент NUR.KZ.

На сегодняшнем главном судебном разбирательстве в Астане судья спросила брата Куандыка Бишимбаева Бахытжана Байжанова, который также проходит подозреваемым по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, признает ли он вину в укрывательстве особо тяжкого преступления.

"Вам предъявлено обвинение по двумя статьям, первое – это укрывательство особо тяжкого преступления, вину по данному пункту признаете?" – задала вопрос судья.

Брат Бишимбаева дал ответ.

"Уважаемый суд, я признаюсь, что действительно просил удалить видеозапись, также просил отнести телефон Салтанат домой. Не знаю, я совершил ли преступление, но просто на тот момент я не знал, не понимал, что Салтанат умирает или умерла", – сказал он.

В ответ судья заявила, что он сможет изложить свою позицию более подробно при допросах.

Добавим, что на сегодняшних судебных разбирательствах Куандык Бишимбаев после оглашения обвинительного акта прокурором снова заявил о том, что не признает вину. Также прокурор рассказал, что произошло накануне и в день смерти Салтанат Нукеновой.

Следующее заседание по делу назначено на 29 марта.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.