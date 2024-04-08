"Постоянно в синяках": Айнур Нукенова рассказала в суде, как изменилась Салтанат в отношениях с Бишимбаевым

Двоюродная сестра Салтанат Нукеновой, Айнур, рассказала в суде о том, когда видела в последний раз девушку живой, передает корреспондент NUR.KZ.

"В июле она рассказывала, что она не может с нами встречаться, потому что она постоянно в синяках. Она под его контролем. что она не может просто так отлучиться. Она говорила - "я вам так завидую, я тоже так хочу свободно выйти куда-то посидеть, но я с ним не могу".

В свой день рождения она вела себя неспокойно. Она всегда беспокоилась, что он скажет, как отреагирует. Она не была расслабленная. Даже 5 ноября, когда я ее последний раз видела, я прям так хотела сказать ей - "Салта, давай я тебя заберу, поехали сами куда-то отдохнем". Хотелось ее как сестру родную обнять, а не так под постоянным надзором контролем", - говорит Айнур.

Сестра также отметила, что в этот день хотела ее забрать с собой, а также что Салтанат была одета в черный жаккардовый костюм, который "носила бесконечно в течение года".

"Она была и на фото в этом костюме. И она была вся встревоженная, не расслабленная, не как обычно она со мной себя ведет", - говорит Айнур.

Она ответила и на вопрос представителя потерпевшего о том, как Салтанат изменилась после начала отношений с Бишимбаевым.

"Она стала закрытой, стала меньше с нами общаться, это было заметно, потому что до этого мы были постоянно вместе, мы же в Астане живем. А тут она стала реже звонить. Еще вот эти ее - "не звони", "не пиши".

Я, например, пишу ей, а она - "Айнуша, не пиши мне, не надо, чтобы Куандык читал". Хотя в переписке ничего такого не было. Она ужасно похудела. Особенно в день рождения она была ужасно худой, я ей это тоже озвучила, говорю - "ты такая худая, так нельзя", - добавила Айнур.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны.

Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, дал показания сам подсудимый, он заявил, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали.

Помимо этого, судья сделала замечание прокурору, сказав, что та перешла на крик, обращаясь к подсудимому.

Также Бишимбаев рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат. Адвокаты подсудимого пытались приобщить к делу фото Нукеновой и Бишимбаева с Мальдив.