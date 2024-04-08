"Глаза были открыты": в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступил врач скорой помощи

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступил врач скорой помощи, который выехал в "Бау" в день смерти девушки, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вызов поступил 9 ноября в 19.55 первой срочности, мы должны были за 10 минут доехать. Прибытие в 20.03 в ресторан "Бау". Повод вызова был - без сознания, не дышит пациентка. Со мной был водитель и помощник Турлыбек. В ресторан мы зашли втроем, мы считаемся как реанимационная бригада.

К приезду в ресторан нас встретил молодой человек на улице и сопроводил на второй этаж в вип-комнату на лифте - это подсудимый Байжанов. Мы не разговаривали с ним, поднялись, он показал вип-зал. На диване женщина без одежды, накрытая одеялом. Мы сразу же приступили к осмотру, уложили на пол, начали реанимационные мероприятия", - рассказал врач выездной бригады Есильского района скорой помощи Нурлан Мухамбеденов.

По его словам, двое мужчин разговаривали, врач попросил их не мешать и выйти - это были Байжанов и Бишимбаев.

"Мы подключили аппаратуру, пациентка была без сознания, пульс отсутствовал, в магистральных сосудах - тоже. Дыхание и сердцебиение отсутствовали. Кожные покровы были холодные, бледные, зрачки расширены", - рассказал врач.

Он отметил, что у Салтанат были видимые повреждения - гематома лица, носа, подбородка, гематома параорбитальной области - окологлазничные области. Также была ссадина, гематома таза и голени с правой стороны.

"Мониторы мы подключили - и там была систолия, полное прекращение сердечной деятельности. Зафиксировали, вытащили ЭКГ, потом я попросил молодого человека подойти, Байжанова, и дать паспортные данные - он вышел принес ИИН. Я сообщил старшему врачу, что диагноз - труп до приезда скорой помощи. И сразу моментально сообщил в 102 - в случае телесных повреждений и криминальных мы сообщаем", - заявил доктор.

Он отметил, что девушка лежала на диване. В комнате был беспорядок, стол неправильно стоял, было вино, говорит Мухамбеденов.

"Бишимбаев вышел, в коридоре ходил, кричал, но мне не до этого было - какие там звуки. Я попросил Байжанова его успокоить, спросил - нет ли охранника, чтобы его успокоить? Он зашел и спросил - она жива или нет. Я попросил его выйти, потому что мы еще не закончили, и что я потом объясню. Потом я объяснил это Байжанову - что труп до приезда скорой помощи", - говорит Мухамбеденов.

Врач сообщил, что спросил, почему она в таком состоянии, но Байжанов и Бишимбаев промолчали.

Он также добавил, что делал реанимационные действия. При этом тело было холодным.

"Обычно через час-полтора часа уже появляются трупные пятна, пятен не было. Я не знаю, труп уже был холодный. Время (смерти - прим.ред.) я не могу сказать - 4-5 часов наверное, 6, я не знаю, я не криминалист. Но через 1,5-2 часа начинает холодеть, окоченение трупное появляется", - говорит врач.

Врачу также задали вопрос, помнит ли он лицо погибшей, были ли открыты ее глаза.

"Глаза были открыты, ротовая полость закрыта, сомкнута", - заключил он.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны.

Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, дал показания сам подсудимый, он заявил, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали.

Помимо этого, судья сделала замечание прокурору, сказав, что та перешла на крик, обращаясь к подсудимому.

Также Бишимбаев рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат. Адвокаты подсудимого пытались приобщить к делу фото Нукеновой и Бишимбаева с Мальдив.