"Говорила ей, надо быть умной, неконфликтной": мать Бишимбаева – об отношениях с невесткой

В суде выступила мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова. Она рассказала о своих отношениях с невесткой и о наставлениях, которые она давала Салтанат, передает корреспондент NUR.KZ.

Альмира Нурлыбекова также рассказала о "непростой тяжелой судьбе" своего сына.

"На его долю выпали тяжелые испытания, он испытал огромный стресс и несправедливость, пережил в жизни взлеты и падения, предательство друзей, коллег, в семье, которые принесли ему боль и страдания.

(…) Куандыку хотелось семейного счастья, покоя, уюта и детей. У нас тоже была надежда, что у него будет любящая, заботливая жена, с которой они создают семейный очаг. Он стал улыбаться, был счастлив и любил Салтанат. Семья с радостью приняла Салтанат.

Мы радовались их отношениям. Наконец-то Куандык встретил любимого человека. У меня были хорошие отношения с Салтанат. Мы много разговаривали, я старалась поддерживать ее, обучить ее. Я говорила, что климат в семье зависит от женщины. Надо быть умной, доброй, неконфликтной - и тогда у тебя в семье будет все хорошо", - сказала Альмира Нурлыбекова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.