"Я потерпела полное фиаско в родительстве": мать Бишимбаева эмоционально выступила в суде

В суде в прениях по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступила мать подсудимого Куандыка Бишимбаева - она участвует в суде как защитник сына, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, выступая в прениях, мать Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова местами не могла сдержать слез, дав волю эмоциям.

"Я хотела воспользоваться своим правом и сказать свое слово, свое отношение к этому процессу. Мы приносим глубочайшее извинение за то, что случилось. Извинение родным, матери, отцу, сестрам, племянникам - всем.

Всевышний уготовил нашей семье и семье Салтанат огромное испытание: Салтанат умерла - и это невосполнимая утрата для родителей, для нас, Куандыка. Каждый день мы молимся за Салтанат, как мать я молюсь за сына", - заявила Альмира Нурлыбекова.

Для Бишимбаева его мать попросила "справедливости и милосердия", не перенося все беды общества на ее сына - по ее мнению, Куандык совершил ошибку, но "линчующая толпа не должна быть ему судьей".

Мать Бишимбаева Альмира Нурлыбекова также признала, что "потерпела фиаско как мать".

"Я прошу справедливости и милосердия для своего сына. Как мать я потерпела фиаско - полное поражение в своем родительстве. Я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять, в чем были упущения воспитания с моей стороны", - добавила она.

По словам матери Бишимбаева, их семью "гнобили".

"Последние полгода в обществе создали мнение, что наш сын и наша семья - монстры, изверги и воспитали Куандыка в условиях вседозволенности. Но это не так. Все это время нас травили, гнобили, унижали и оскорбляли. Нас обвиняли в разных вещах: писали, что Куандык довел первую жену до суицида, задавил ребенка насмерть, что я якобы летала в Алматы и забирала сына из казино", - заявила она.

Альмира Нурлыбекова добавила, что семья Бишимбаева не присутствует в суде, потому что им нужно строить бизнес. Она же, "как любая мать, защищает сына до последнего".

Также мать Бишимбаева заявила, что она химик по образованию, и не согласна с некоторыми выводами экспертиз по делу. Сын, по ее мнению, не виновен в умышленном убийстве Салтанат, с которой "познал любовь".

"Я не оправдываю сына и его поступок, но считаю, что у него было никакой мотивации убивать, считаю недопустимым поднимать руку на женщину, давать даже пощечину. Пусть понесет ответственность, что поднял руку, что проявил нетерпимость, за то, что потерял самообладание из-за легкомыслия.

Но умышленное убийство он не совершал и не должен за него нести наказание. Куандык заслужил наказание за убийство по неосторожности, но он любил Салтанат и не имел подлого плана убить ее в приступе ревности и отчаяния. Алкоголь, гнев и нервное истощение привели его к этой трагедии", - заявила она.

Сегодня в Астане начался второй день судебных прений по делу экс-министра Бишимбаева и его брата Байжанова. В суде выступили защитники подсудимых.

Защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов в своем выступлении вновь вступил в перепалку с судьей. Он также заявил, что по обвинительному адвокату предъявляются всего три случая нанесения побоев.

Во время прений Газымжанов также попытался оспорить обвинительный акт, заявив, что Бишимбаев, "если бы хотел убить Салтанат, мог бы отвезти Нукенову за город, убить и закопать" либо нанять киллера.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.