Арестован директор "Гастро-центра", в котором умерла жена экс-министра Бишимбаева

Директора "Гастро-центра" в Астане, задержанного несколько дней назад по делу о смерти жены экс-министра Бишимбаева, арестовали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

На официальной Instagram-странице Департамента полиции Астаны сообщается, что директора арестовали на два месяца.

"В рамках расследования убийства женщины в ресторане "БАУ" в отношении директора "Гастро-центра" санкционирована мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Он подозревается в укрывательстве преступления - статья 432 УК РК. Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия не разглашается", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что полиция завела еще три уголовных дела по факту смерти Салтанат Нукеновой - по статье 434 "Недонесение о преступлении", части 3 статьи 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления". В рамках расследования дела по последней статье был задержан директор "Гастро-центра".

Отметим, что, согласно статье 432 УК РК, заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица наказывается штрафом в размере до 6 тыс. МРП (20,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Гибель супруги Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

11 ноября девушку похоронили в ее родном городе Павлодаре. Подруги Салтанат заявили, что в семье экс-министра были проблемы.

Кроме того, выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

В ДП Астаны также пояснили, что расследование уголовного дела проводится по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Позже в ведомстве сообщили, что дело об убийстве Салтанат Нукеновой, супруги бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, находится на контроле руководства МВД.

А 12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца.

Мы также рассказывали, что известно о Куандыке Бишимбаеве, который в разные годы занимал высокие должности от помощника президента до министра, а в 2018 год был осужден за коррупцию.