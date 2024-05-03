Защитник заявил, что Бишимбаев мог бы нанять киллера, если бы хотел убить Нукенову

Защитник Бишимбаева Ерлан Газымжанов во время прений попытался оспорить обвинительный акт, заявив, что Бишимбаев, "если бы хотел убить Салтанат, мог бы отвезти Нукенову за город, убить и закопать" либо нанять киллера, передает корреспондент NUR.KZ.

"Важным доказательством отсутствия намерения убивать является поведение до нанесения побоев, в момент нанесения побоев и после нанесения побоев. Вы все это знаете, все это поведение вы его видели.

Давайте разберем поведение до нанесения побоев Нукеновой. Представим себе, если Бишимбаев задумал бы совершить убийство, стал бы он это делать своими руками? Безопасней, наверное, нанять профессионального человека, чтобы совершить убийство так, что никто и не понял бы, и не догадался, что к этому как-то причастен Бишимбаев.

Но никаких попыток Бишимбаева нанять киллера в деле не имеется. Допустим, Бишимбаев захотел совершить убийство именно своими руками. Ну, представим себе - не киллер, а вот он захотел сам", - говорит Газымжанов.

В этом случае, считает адвокат, Бишимбаев заранее приготовил бы орудие убийства и отвез бы Нукенову в безопасное место, где спокойно расправился бы с ней, уверен защитник.

"Насколько нелепой является версия потерпевшей стороны о том, что Бишимбаев еще на концерте Димы Билана задумал убить Нукенову и что якобы это доказывается его фразой "Оставь свое пальто, оно тебе больше не понадобится".

Кто-то из присяжных действительно может в это поверить? Зачем тогда ему тянуть с убийством? Зачем до утра выяснять с ней отношения? Что-то ей доказывать, слушать ее претензии. Просто можно отвезти ее за город, убить и закопать", - заявил адвокат.

Защитник добавил, что, если бы Бишимбаеву достоверно было известно, что он убил Нукенову, "он не звонил бы гадалке и не просил бы ее узнать состояние Салтанат".

"Не просил бы Байжанова купить лекарство, не позволил Байжанову позвонить в скорую помощь, не стал бы отчаянно пытаться ее реанимировать и во время реанимирования кричать, плакать, не стал бы пытаться совершить самоубийство, записывая перед этим на видео свое завещание.

И самое главное, он не стал бы дожидаться полицейских. Если бы он знал, что убил Нукенову, его бы больше заботило, как спрятать труп и как можно быстрее покинуть место преступления, а возможно, и покинуть Казахстан с его-то финансовыми возможностями", - добавил Газымжанов.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказывал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Позже Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказывал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, давал показания сам подсудимый, он заявлял, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. При этом была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью. Еще Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявлял, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

На заседании зачитывали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.