Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Для нас это акт жестокости, для Бишимбаева – обычный четверг": брат Салтанат выступил в суде с речью

Опубликовано:

Айтбек Амангельды
Айтбек Амангельды. Фото: t.me/Jogargy_sot

На заседании суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступил ее брат – он высказался о Куандыке Бишимбаеве и призвал присяжных не стараться понять его, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вам и всем остальным тяжело представить и понять, каким человеком нужно быть, чтобы совершить такое. Тяжело понять, как этот человек вообще принимает какие-то свои решения. Но, опять-таки, нам не обязательно понимать его. Он просто по-другому создан, устроен.

Не нужно пытаться понять его. Для нас с вами это немыслимый акт жестокости, для него это был обычный четверг. 9 ноября для него – обычный день, в котором он видит себя как лучшего представителя человечества, и всех остальных – как инструменты служения ему и его целям. Именно поэтому вы не видите его слез, раскаяния, переживаний, боли. Только смех. Вот этот человек, который сидит в данный момент с закрытыми глазами, пофиг ему", – заявил брат Салтанат Айтбек Амангельды.

Он добавил, что, по его мнению, люди для Бишимбаева – лишь рабы, мнение которых он не учитывает. В частности, персонал, который работал на него.

"Он пытается представить себя перед вами праведником, мусульманином, чтущим традиции и каноны, но это не мешает ему пьяному унижать достоинство других, которых он считает ниже себя, недостойными, на матах разговаривать. Для него остальные – это рабы, которые должны служить ему, потому что он считает себя божественным созданием", – отметил потерпевший.

Брат Салтанат заявил, что ошибка его семьи была в том, что они поверили Бишимбаеву.

"Изначально мы видели образованного, умного, интеллигентного парня. Так и Салтанат его видела до брака. Это был другой человек. Он жаловался, что прошел тяжелые испытания и заслуживает сопереживания и поддержки, и все испытания достались ему несправедливо.

Мы сделали ошибку – мы поверили ему. Не повторяйте нашей ошибки. Вы видели настоящее лживое его лицо, как слетает его маска – например, на снятых им видео на телефон это не тот он и не с таким голосом, как это было перед вами.

Обратите внимание, как он меняется в лице, как он разговаривает с судом, как разговаривает со своими защитниками, которых он даже не уважает, как он меняется в лице, когда разговаривает с женщинами. Такие люди, как он, понимают только силу. Мы требуем правосудия и справедливого наказания за Салтанат. Мы никому не пожелаем оказаться на нашем месте и пройти наш путь", – подчеркнул Айтбек.

При этом он отметил, что Салтанат боролась за жизнь до последнего.

"Он убил ее за то, что она не боготворила его и жалела, так как он сломленный и никчемный. В его руках была вся власть в своем заведении, у него не возникла мысль вызвать скорую, ему нужно было, чтобы она умерла, он даже пытался ускорить ее смерть и задушить ее. (…)

В этот день она хотела уйти от него, но не смогла, потому что он не отпустил ее. (…) Она 8 часов боролась за жизнь. В агонии и боли лежала одна голая в темной комнате, но не сдавалась и старалась выжить. Она была борцом. (…) Когда я слышал запись скорой, меня разрывало от злости, потому что они (Бишимбаев и Байжанов – прим. ред.) просто издевались над мертвым телом, это не были попытки помочь", – заявил брат Салтанат Нукеновой.

Ранее Айтбек Амангельды также рассказывал об отношениях с сестрой. По его словам, главной мечтой Салтанат было стать мамой и воспитывать своих детей.

Также во время судебных прений уже выступила прокурор Айжан Аймаганова. Она наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей, а также высказалась о позиции подсудимого Байжанова, назвав ее "хитрой".

При этом гособвинитель заявила, что отдельные юристы и специалисты пытались дискредитировать обвинение в адрес Куандыка Бишимбаева.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказывал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Позже Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказывал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, давал показания сам подсудимый, он заявлял, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. При этом была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью. Еще Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявлял, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

На заседании зачитывали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094602-dlya-nas-eto-akt-zhestokosti-dlya-bishimbaeva-obychnyy-chetverg-brat-saltanat-vystupil-v-sude-s-rechyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.