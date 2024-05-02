"Для нас это акт жестокости, для Бишимбаева – обычный четверг": брат Салтанат выступил в суде с речью

На заседании суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступил ее брат – он высказался о Куандыке Бишимбаеве и призвал присяжных не стараться понять его, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вам и всем остальным тяжело представить и понять, каким человеком нужно быть, чтобы совершить такое. Тяжело понять, как этот человек вообще принимает какие-то свои решения. Но, опять-таки, нам не обязательно понимать его. Он просто по-другому создан, устроен.

Не нужно пытаться понять его. Для нас с вами это немыслимый акт жестокости, для него это был обычный четверг. 9 ноября для него – обычный день, в котором он видит себя как лучшего представителя человечества, и всех остальных – как инструменты служения ему и его целям. Именно поэтому вы не видите его слез, раскаяния, переживаний, боли. Только смех. Вот этот человек, который сидит в данный момент с закрытыми глазами, пофиг ему", – заявил брат Салтанат Айтбек Амангельды.

Он добавил, что, по его мнению, люди для Бишимбаева – лишь рабы, мнение которых он не учитывает. В частности, персонал, который работал на него.

"Он пытается представить себя перед вами праведником, мусульманином, чтущим традиции и каноны, но это не мешает ему пьяному унижать достоинство других, которых он считает ниже себя, недостойными, на матах разговаривать. Для него остальные – это рабы, которые должны служить ему, потому что он считает себя божественным созданием", – отметил потерпевший.

Брат Салтанат заявил, что ошибка его семьи была в том, что они поверили Бишимбаеву.

"Изначально мы видели образованного, умного, интеллигентного парня. Так и Салтанат его видела до брака. Это был другой человек. Он жаловался, что прошел тяжелые испытания и заслуживает сопереживания и поддержки, и все испытания достались ему несправедливо.

Мы сделали ошибку – мы поверили ему. Не повторяйте нашей ошибки. Вы видели настоящее лживое его лицо, как слетает его маска – например, на снятых им видео на телефон это не тот он и не с таким голосом, как это было перед вами.

Обратите внимание, как он меняется в лице, как он разговаривает с судом, как разговаривает со своими защитниками, которых он даже не уважает, как он меняется в лице, когда разговаривает с женщинами. Такие люди, как он, понимают только силу. Мы требуем правосудия и справедливого наказания за Салтанат. Мы никому не пожелаем оказаться на нашем месте и пройти наш путь", – подчеркнул Айтбек.

При этом он отметил, что Салтанат боролась за жизнь до последнего.

"Он убил ее за то, что она не боготворила его и жалела, так как он сломленный и никчемный. В его руках была вся власть в своем заведении, у него не возникла мысль вызвать скорую, ему нужно было, чтобы она умерла, он даже пытался ускорить ее смерть и задушить ее. (…)

В этот день она хотела уйти от него, но не смогла, потому что он не отпустил ее. (…) Она 8 часов боролась за жизнь. В агонии и боли лежала одна голая в темной комнате, но не сдавалась и старалась выжить. Она была борцом. (…) Когда я слышал запись скорой, меня разрывало от злости, потому что они (Бишимбаев и Байжанов – прим. ред.) просто издевались над мертвым телом, это не были попытки помочь", – заявил брат Салтанат Нукеновой.

Ранее Айтбек Амангельды также рассказывал об отношениях с сестрой. По его словам, главной мечтой Салтанат было стать мамой и воспитывать своих детей.

Также во время судебных прений уже выступила прокурор Айжан Аймаганова. Она наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей, а также высказалась о позиции подсудимого Байжанова, назвав ее "хитрой".

При этом гособвинитель заявила, что отдельные юристы и специалисты пытались дискредитировать обвинение в адрес Куандыка Бишимбаева.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказывал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Позже Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказывал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, давал показания сам подсудимый, он заявлял, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. При этом была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью. Еще Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявлял, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

На заседании зачитывали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.