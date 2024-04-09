"Упасть и получить такие повреждения человек не может": эксперт показал травмы на голове Нукеновой

На заседании по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперт на манекене показал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова – они привели ее к смерти, передает корреспондент NUR.KZ.

Для наглядной демонстрации травм погибшей Салтанат эксперт Тахир Халимназаров использовал маркеры трех цветов: синим цветом он обозначил кровоподтеки, красным – ссадины, зеленым – рану.

По словам эксперта, он показал только травмы, видимые внешне – у Салтанат также были и внутренние гематомы, и травмы головы. Он добавил, что все эти травмы отягощали друг друга и вместе стали причиной смерти девушки.

Демонстрация повреждений Салтанат Нукеновой. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

"Это в совокупности рассматривается как одна травма, приведшая к наступлению смерти. Сам человек в сознании будучи такие травмы головы не получает, потому что при падении случайном он рефлекторно защищает голову, если он в сознании.

Если человек падает с высоты, когда не может защитить голову, – бывает, когда в овраг (падает – прим. авт.), но на плоскости упасть головой и получить такие повреждения человек не может", – заявил эксперт.

Демонстрация повреждений Салтанат Нукеновой. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Также он ответил на вопрос, как эксперт пришел к выводу о наступлении смерти за 6-8 часов до начала исследования тела погибшей.

"У живого человека, когда образуется повреждение, организм начинает реагировать. В течение часа особых изменений не происходит, и гистологи не увидят, что клетки крови выходят из кровяного русла, они только через час выходят, до часа они свежие считаются. Когда выходят, они имеют определенный вид. Но после того, как смерть наступает, все процессы останавливаются - это позволяет дать вывод, что 6-8 часов назад наступила смерть", – сообщил эксперт.

Демонстрация повреждений Салтанат Нукеновой. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

"Здесь эта травма и явление асфиксии (сдавление шеи – прим. авт.), несомненно, сопровождались острой дыхательной недостаточностью – это характерно для этого. При развитии острой дыхательной недостаточности нарушается дыхание, и оно может восприниматься, как храп – но это не храп спящего человека. Храп спящего – это регулярный спокойный храп, для этого даже не надо познаний в медицине, любой человек поймет, что этот человек спит. А когда такой храп – он задыхается, ему воздуха не хватает. Это хрипы – нельзя говорить, что это храп, хрипит человек", – добавил Халимназаров.

По словам эксперта, находиться в агонии при таких травмах и хрипеть умирающий человек может, как один, так и 6-8 часов – в зависимости от тяжести травм.

Ранее сегодня в суде была зачитана переписка между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат.

По рассказу работника, сначала он слышал разговоры – в основном, говорила девушка, криков с ее стороны не было. Со стороны мужчины был "повышенный тон", а около 4 часов утра "были слышны непонятные стуки, будто по полу пинают пустое ведро". Около 7 часов утра маляры покинули заведение.

Также участники слушания просмотрели видео допроса подсудимого сразу после его задержания в ресторане BAU в ночь смерти Салтанат.

Напомним, заседание суда транслируется в онлайн-режиме. Посмотреть его можно здесь.

При этом вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат.

Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступил врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. Он ответил на вопрос о том, была ли Нукенова беременна.

Кроме того, вчера в зале суда прослушали разговор Байжанова и диспетчера скорой помощи в момент вызова бригады, а после показали записи с видеожетонов полицейского в момент задержания Бишимбаева.

При этом судья вновь спрашивала Бишимбаева о том, признает ли он вину после допросов и исследования различных материалов. Он ответил, что вину в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью не признает.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.