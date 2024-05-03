"Назвал моего сына паразитом": мать Бишимбаева ответила на заявление адвоката семьи Нукеновых

В Астане на судебных прениях по делу Куандыка Бишимбаева выступила его мать Альмира Нурлыбекова. Она прокомментировала заявление адвоката Игоря Вранчева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Адвокаты потерпевшей стороны дали негативную характеристику моему сыну, и я считаю, что это было давлением на присяжных.

Кроме того, адвокат потерпевшей стороны назвал моего сына паразитом общества, человеком "старого Казахстана". Сказал, что мой сын должен понести наказание за всех чиновников, которые правили Казахстаном более 30 лет", – сказала Альмира Нурлыбекова.

По ее словам, сторона потерпевшего призывала присяжных опираться не на объективные факты.

"Согласно вчерашним прениям, сторона потерпевшего напрямую призывала и убеждала преподать урок тем, кто смотрит этот процесс, и всей элите Казахстана.

Сторона потерпевшего призывала судить не по справедливости и объективности, а чтобы преподать урок "старому Казахстану", возлагая на вас не только судебную, но и пропагандистскую, а также политическую функцию", – сказала мать Бишимбаева.

Вчера, в первый день судебных прений, адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев назвал Бишимбаева "элитарным паразитом" и призвал присяжных принять единственно верное решение.

"В ваших руках сейчас судьба каждого гражданина Казахстана, поскольку приняв единственно верное решение, признав Бишимбаева виновным, и не дав ему шанса выйти когда-либо, вы освободите весь наш Казахстан и народ от этих элитарных паразитов, благодаря которым у нас 30 с лишним лет объявлена независимость, но нет никакого продвижения", – заявил Вранчев.

Он также добавил, что все казахстанцы знают, "в какой период возникла паразитарная часть общества и за счет чего они стали и министрами, и крупными бизнесменами".

Напомним, вчера судья Айжан Кульбаева объявила об окончании судебного следствия по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова - стороны перешли к судебным прениям.

На прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, которая наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей Нукеновой.

Также прокурор Айжан Аймаганова высказалась о позиции подсудимого Бахытжана Байжанова, назвав ее "хитрой".

В суде также выступил брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, который призвал присяжных не пытаться понять Бишимбаева.

Защитники потерпевшего охарактеризовали действия Бишимбаева и назвали их садистскими, а также озвучили версию, согласно которой в день смерти супруги экс-министр пытался создать себе алиби.

Также адвокат Алия Омарова озвучила страшные детали последнего дня жизни Салтанат Нукеновой.

Сегодня прения начались с выступления стороны защиты. Адвокат Ерлан Газымжанов вступил в перепалку с судьей Айжан Кульбаевой. Также Газымжанов заявил, что Бишимбаев мог бы нанять киллера, если бы планировал убить Нукенову.

Также мать подсудимого Бишимбаева признала, что "потерпела полное фиаско в родительстве".

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым начался 27 марта. Экс-министр, обвиняемый в убийстве жены, несколько раз озвучивал, что не признает своей вины. Даже после того, как в суд продемонстрировали жуткие видео с его телефона.