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"Была нашей маленькой принцессой": брат Салтанат рассказал об отношениях с сестрой

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Айтбек Амангельды
Айтбек Амангельды. Фото: youtube.com/ҚР Жоғары Сот Кеңесі

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды выступил во время судебных прений и рассказал об отношениях с сестрой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Представьте семью, которая пережила много жизненных ситуаций, долгие годы работала, чтобы обеспечить будущее свое и детей, обеспечить им образование и лучшую жизнь.

Семью, в которой разговаривают друг с другом, решают вопросы и проблемы, крепко держась друг за друга, проходят невзгоды. В такой семье росла Салтанат. Она была нашей маленькой принцессой.

Мы не всегда были лучшими друзьями, к такому уровню мы пришли с годами через общение, доверие и поддержку, но между нами всегда была ниточка, которая нас связывала. Мы всегда друг друга поддерживали и помогали. Мы обсуждали родителей, друзей, эмоции, будущее, без каких-либо исключений", - рассказал Айтбек Амангельды.

По его словам, главной мечтой Салтанат Нукеновой было стать мамой и воспитывать своих детей.

"Она присутствовала на детских праздниках, проводила много времени с детьми, дарила им подарки. Крестники до сих пор отправляют ей голосовые. Они знают, что произошло, но надеются, что она их услышит.

В этом году родителям исполняется 60 лет, а Салте теперь всегда будет 31 год. Мы с ней обсуждали, как бы мы хотели их поздравить, планировали подарить семейную поездку, потому что вчетвером у нас не получалось съездить за рубеж. Хотели создать общие воспоминания", - сказал Айтбек Амангельды.

По словам Амангельды, Салтанат Нукенова собиралась в октябре 2023 года открыть школу астрологии, чтобы обучать девушек новой профессии.

"У нее были планы и мечты на будущее. Мы с Салтой никогда не были совершенными, белыми и пушистыми, но мы старались прожить так, чтобы каждый день узнавать что-то новое и развиваться. Мы всегда жили по совести", - сказал Амангельды.

По его словам, с самого момента смерти Салтанат на его погибшую сестру началась информационная атака.

"С 11 ноября, когда я хоронил сестренку, начали выходить новости, какая она, мягко говоря, непорядочная женщина, алкоголичка. Эти атаки начались с первого дня.

У нас даже нет возможности горевать, мы находимся в состоянии борьбы за правду и справедливость. Было опубликовано множество лживых статей, на которые мы дали опровержения с доказательствами", - сказал Айтбек Амангельды.

По его словам, после смерти Салтанат его родители спросили, нужен ли им теперь адвокат.

"Когда мы приехали домой, мама спросила, нужен ли нам адвокат. Я сказал, что нет, тут же все очевидно. Это было ошибочное мнение. Все, что произошло далее, привело к тому, что у нас четыре адвоката, которые бьются за нас и за Салтанат. Мы благодарны им за работу.

Вы видите, что ложь - это орудие преступника, его окружения. Мы здесь, чтобы определить правду, что случилось 8-9 ноября", - сказал Айтбек Амангельды.

Напомним, 24 апреля судья Айжан Кульбаева заявила, что судебное следствие по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова завершено и дала сторонам время подготовиться к прениям.

Предварительно судья задала подсудимым вопрос о признании вины. Бишимбаев в очередной раз не признал себя виновным в умышленном причинении смерти Нукеновой с особой жестокостью.

При этом экс-министр признал, что нанес тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть по неосторожности. Бахытжан Байжанов также не признал вину по предъявленным обвинениям.

29 апреля в 10:00 должны были начаться прения сторон, однако их перенесли на 14:30 из-за того, что подсудимых не доставили в суд.

После обеда прокуроры заявили, что хотят изменить обвинение в сторону Бахытжана Байжанова. С Байжанова решили "снять" одну из статей УК РК – прокурор ходатайствовал убрать статью 434 УК РК, то есть недонесение о преступлении.

Судья Айжан Кульбаева спросила адвокатов Байжанова о мнении по ходатайству – защитник заявил, что для принятия решения им нужно 2-3 дня, поскольку прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Позже судья приняла решение перенести заседание на 2 мая, чтобы дать адвокатам Байжанова время.

Сегодня суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым продолжился. Судья по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева объявила об окончании судебного следствия - сегодня стороны перешли к судебным прениям.

В прениях выступила прокурор Айжан Аймаганова, которая наглядно показала объем смертельной гематомы погибшей Нукеновой.

Также прокурор Айжан Аймаганова высказалась о позиции подсудимого Бахытжана Байжанова, назвав ее "хитрой".

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым начался 27 марта. Экс-министр, обвиняемый в убийстве жены, несколько раз озвучивал, что не признает своей вины. Даже после того, как в суд продемонстрировали жуткие видео с его телефона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092691-byla-nashey-malenkoy-princessoy-brat-saltanat-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-sestroy/

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