Сестра Салтанат Нукеновой рассказала о жизни погибшей и Бишимбаева

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде выступила двоюродная сестра Салтанат - Айнур Нукенова, передает корреспондент NUR.KZ.

"В августе 2023 мы встретились с Салтанат и нашей сестрой Самал, она рассказала, что с ней хочет познакомиться парень - Бишимбаев, бывший министр экономики. Но в тот момент я не знала, кто он. Салтанат рассказала, что он был осужден, разведен, есть дети, и что он подослал к ней свою знакомую якобы на консультацию. Что он пишет ей уже 2 месяца в Instagram", - рассказала сестра.

Она отметила, что биография его ей не понравилась. В течение месяца Салтанат пропала, пара ездила в Баку или Ташкент, говорит Айнур.

"Потом я увидела фото с кольцом. Она сказала, что он сделал ей предложение, она счастлива и готова выйти за него замуж. Я была удивлена и еще раз подчеркнула свою точку зрения", - говорит девушка.

Айнур отметила, что в Павлодаре на кыз узату Бишимбаев был отвлечен и ей не понравилось его поведение.

Айнур занимается оформлением мероприятий и за этой услугой обратился позднее к ней Бишимбаев. Но в результате между ним и Айнур Нукеновой произошел конфликт. Оформлять свадьбу сестра отказалась.

"После свадьбы для меня было странно, потому что до жизни с Куандыком мы ездили вместе за границу, ездили где-то в Казахстане отдыхать, с детьми постоянно виделись, завтракали, обедали, ужинали - после брака она пропала, периодически еще брала у меня деньги в долг. После свадьбы спросила - "Айнуша, ты можешь мне занять 50 тысяч, у меня тут клининг пришел, надо оплатить". Я говорю да, я сразу ей перевела эти деньги. Это было после свадьбы сразу на следующее утро", - сообщила сестра.

Впоследствии Салтанат сказала Айнур не писать ей, "а то, не дай бог, Куандык прочитает".

"Я вообще была удивлена - как так, я не могу писать своей сестре. У меня закралось беспокойство. Я позвонила Аиде - "как там наша Салта, ты знаешь вообще, она в Instagram пропала, вот так отвечает". Она говорит - все нормально.

День рождения Салтанат 15 мая. День рождения был в кругу семьи - были родители Куандыка, близкие родственники. Тоже ничего такого странного не заметила, но единственный момент - я там при всех озвучила, что мне не нравится, что моя сестра на данный момент со мной не общается, так как общалась раньше. На что она так посмеялась - ой, у меня теперь семья. Ну, я это высказала громко всем членам семьи, чтоб это было услышано", - говорит Айнур.

Она также рассказала, что в июне Салтанат скинула фото с поломанным пальцем на ноге и сообщила, что в Шымкенте нечаянно ударилась. 15 июля она приехала в Астану и предложила сестре встретиться - тогда она рассказала, что у пары произошла ссора, в результате которой были нанесены эти травмы в Шымкенте и это было при родителях Куандыка.

"Я еще была удивлена - почему родители были в курсе и не предостерегли, отправили их в Алматы, там, как я поняла, это дальше продолжилось. И из Алматы она в слезах прилетела. Она пришла в нормальном состоянии, а потом стала плакать - все два часа разговора", - говорит Айнур.

Девушка добавила, что Салтанат до замужества зарабатывала порядка 3 млн тенге. О своем муже Салтанат отзывалась как о человеке требовательном, который просил, чтобы она круглосуточно была рядом.

"Позвонишь ей в будний день, а он там на фоне разговаривает, то есть рядом с ней ходил. Потом я предлагала сходить по магазинам, потому что до этого мы часто ходили, а тут она говорит - нет, я с Куандыком пойду", - заявила Айнур.

На вопрос, употребляла ли Салтанат алкоголь и в каком количестве, сестра сказала, что при ней девушка не пила алкоголь, а говоря об известных фактах, отметила, что максимальным объемом мог быть бокал вина максимум.

Также Айнур рассказала о том, что в мае сестра пришла в "Бау", а ей сообщили, что Салтанат не придет.

"В "Бау" я поднимаюсь с букетом, сидят ее подруги и говорят - Салта не придет. Я была растеряна. Они говорят - они поругались. Решили подождать, вдруг придет. Сидели, и через какое-то время они приехали вместе с Куандыком, она пришла вся заплаканная. Я обратила внимание, что она пришла в черной одежде на свой день рождения, она бы никогда в жизни так не оделась, у нее были опухшие глаза от слез", - говорит Айнур.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судит обвиняемого суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны.

Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Также Бигимбаев в своих показаниях рассказал, что "был начеку", избивая Салтанат. Помимо этого, он рассказал, почему звонил гадалке, когда девушка умирала, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь.