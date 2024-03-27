"Задался преступным умыслом": прокурор заявил, что Бишимбаев решил убить Нукенову на почве ревности

В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева. На скамье подсудимых - он сам и его родственник Бахытжан Байжанов, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор рассказал, что произошло накануне и в день смерти Салтанат Нукеновой.

"8 ноября 2023 года Бишимбаев, Нукенова и ее подруга отправились на концерт Димы Билана, где Бишимбаев по незначительному поводу стал ссориться с Нукеновой. До конца концерта они вышли из зала и отправились пешком в ресторан "Бау". Прошли в вип-зал №5, заказали спиртные напитки. В ходе ссоры Нукенова заявила, что решила уйти от него, так как устала.

Она написала брату, что приедет к нему ночевать и попыталась вызвать такси. После распития спиртных напитков они вышли из заведения, но Бишимбаев не пустил ее к брату и продолжил находиться в на территории ресторана и выяснять отношения. Они вновь поднялись через кухню в вип-зал", - говорит прокурор.

По словам гособвинителя, в зале находились рабочие, которые в ночное время проводили ремонтные работы.

"Вдвоем продолжили распитие спиртного и вновь Бишимбаев стал оскорблять Нукенову, стал попрекать купленными вещами и украшениям. Нукенова сняла одежду, кроме нижнего белья, и украшения и бросила в зале. Бишимбаев начал наносить телесные повреждения, а затем вывел Нукенову, одетую в куртку, на парковку, сев за руль, но не смог выехать за территорию и выехал на тротуар.

В это время это увидел охранник и остановил машину. Бишимбаев поднялся в ресторан, не отпуская ее, разъяренный тем, что не смог выехать в сторону дома, находясь в состоянии крайней агрессии на почве ревности, задался преступным умыслом, направленным на совершение убийства", - говорит прокурор.

Прокурор рассказал, что Бишимбаев, вернувшись в зал, стал наносить удары Нукеновой, от которых она упала на пол, Бишимбаев стал наносить удары ногами, приподняв ее, нанес удар кулаком по голове, а затем за волосы затащил в вип-зал.

Гособвинитель отметил, что Нукенова закрылась в туалете вип-зала, чем разозлила Бишимбаева, тот начал выбивать дверь сначала руками, а затем металлическим штативом. Когда ему удалось достать Нукенову, выбив дверь, по версии следствия, он начал наносить удары уже ей. Стал совершать ее удушение, отчего она потеряла сознание, затем пришла в себя. Бишимбаев снова стал наносить удары, остановился, лишь убедившись, что она не подает признаков жизни, заявил прокурор.

"9 ноября к обеду, испугавшись последствий, боясь быть изобличенным, Бишимбаев вызвал дальнего родственника, директора гастро-центра, дал приказ распустить сотрудников и удалить видеоматериалы. Более того, зная что брат отслеживает геолокацию Нукеновой, дал задание отвезти ее телефон домой и по пути заехать в фитнес-зал", - рассказал прокурор.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.