Адвокат озвучил версию, как Бишимбаев создавал алиби в день гибели Салтанат Нукеновой

Адвокат потерпевшей стороны по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Игорь Вранчев во время прений представил версию, как Бишимбаев создавал себе алиби в день убийства девушки, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале своего выступления Вранчев представил свои характеристики на Салтанат и подсудимых, отметив, что Нукенова была светлой и доброй девушкой.

"Как Бишимбаев пытался представиться: интеллигент, очкарик высокообразованный, глубоко религиозный настолько, что он помнит даты, когда год назад закончилась Ораза, кто был, с кем был, как они отмечали все это. Я думаю, вы поняли, что настолько натянут, что не вызывает абсолютно никакого доверия, не вызывает доверия ни в том, что он говорил, ни в том, что он из себя по факту как человек представляет.

Байжанов нам показал, что он воспитан в национальных традициях, в уважении, почитании старших, что он беспрекословно поклонялся, можно даже так сказать, как старшему брату Бишимбаеву, выполнял все его просьбы, поручения, даже в тех ситуациях, когда они были по его мнению неправильными, не перечил.

Я считаю достаточно верно Бишимбаев подметил, что Байжанов пытался нам тоже показать такого паренька из казахской деревни, скромного, которым он по факту не является. Это достаточно расчетливый человек, который избрал позицию, которая изначально была у них согласована между ними", – говорит Вранчев.

Он уверен, что Байжанов изначально знал, что произошло, знал, что Салтанат Нукенова умерла.

Адвокат также представил свою версию того, как Бишимбаев готовил себе алиби.

"Версия Бишимбаева о том, что он использовал нашатырь, чтобы привести в чувство Салтанат. Но, уже просто открыв (нашатырь – прим.ред.), понятно, что тут разбудить можно любого, кроме как мертвого. Но нашатырный спирт нужен был не для этого, а как раз таки уничтожить явные следы - пятна крови.

У нашатыря, помимо его медицинского применения, общеизвестный факт, что он используется как основной элемент в ряде чистящих и моющих средств. Чем идеален нашатырь в отличие от чистящего средства? Тем, что в концентрации с водой он тут же испаряется, не оставляя собственных следов, тогда как моющее средство оставляет пену или еще что-то. Именно нашатырем были удалены те пятна крови, которые были очевидны", – уверен адвокат.

Вранчев добавил, что, возможно, этим же нашатырем удалялись следы с дверей, пола в туалете, со стен.

"Но нашатырь не использовался, чтобы удалить отпечатки пальцев со стаканов, фужеров, бутылки. Почему? Потому что здесь этой продуманности Бишимбаева явно не хватило. Почему следствие не нашло отпечатков Салтанат на посуде, но нашел следы Бишимбаева? Объяснение простое – Бишимбаев пил один, Салтанат с ним не пила.

Бишимбаев начинает встречаться с одноклубницами, как себя назвала Насырбекова, звонит девушке "Юлия супер", судя по всему, оказывающей интимные услуги, звонит в клуб, баню. В 18.31 он звонит в оздоровительный спа. В 19.36 последнее сообщение Юлии, которая готова к нему приехать. И вы знаете, что примерно с 15.00 до 18.00 с ним была Насырбекова.

Зачем это нужно было? Чтобы ни у одного нормального человека в случае исчезновения Салтанат не возникнет подозрение на ее мужа, который в тот момент прекрасно проводит время с девушками, проститутками, едет в баню. Никому в голову не придет, что его жена им же убитая, жестоко избитая, находится в соседней комнате", – заявил адвокат.

Он добавил, что когда врачи находились в комнате, делая реанимационные действия Салтанат, пытаясь ее спасти, Бишимбаев записывал на видео завещание, как распорядиться в случае чего его имуществом. Адвокат уверен и в том, что покушение на самоубийство было имитацией, чтобы "запечатлеть его глубокое расстройство".

Он также добавил, что с самого начала суда у Бишимбаева были оговорки по Фрейду.

"В судебном заседании Бишимбаев сказал, что Байжанов был ему нужен только для одного - чтобы он был в тот вечер с Салтанат. То есть, Бишимбаеву нужно было, помимо своего алиби, чтобы кто-то находился и не допустил обнаружения тела Салтанат в ресторане в этой злосчастной вип-кабинке", – добавил Вранчев.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

На суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказывал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Позже Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказывал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, давал показания сам подсудимый, он заявлял, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. При этом была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью. Еще Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. А судмедэксперт Тахир Халимназаров на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявлял, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

На заседании зачитывали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.