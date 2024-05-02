Пакет с "кровью": объем смертельной гематомы Салтанат Нукеновой показали в суде (фото)

Прокурор, выступая в прениях по делу Бишимбаева, с помощью бутылки и пакета с красной жидкостью показала, сколько крови образовалось в голове Нукеновой из-за травм, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор Айжан Аймаганова сначала показала бутылек с "кровью" в объеме 70 мл. Она отметила, что столько крови в мозгу, как ранее подтверждал эксперт – это смертельно.

Прокурор в суде. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Однако у Салтанат Нукеновой от полученных в день смерти травм в мозгу образовалась гематома объемом 230 мл. Прокурор для наглядности налила красную жидкость такого объема в бутылку, а затем в пакет.

"Нам эксперт Халимназаров показал, что гематома объемом 70 мл, вот, мы сделали мерный стаканчик, это уже критическая стадия. Человек может умереть. Гематома у нас не имеет определенной формы, поэтому мы решили вот так вам наглядно показать (переливает жидкость в пакет – прим. авт.)

Вот, у Салтанат же была гематома объемом 230 мл (показывает красную жидкость в бутылке – прим. авт.). (…) Вот столько крови сдавливало мозг Салтанат", – заявила прокурор.

Прокурор в суде. Кадр из видео: youtube.com/Верховный суд РК

Напомним, в середине апреля по делу Бишимбаева в суде выступал судмедэксперт Тахир Халимназаров.

Он на манекене показывал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова, сообщив, что упасть и получить такие повреждения человек не может. Также судмедэксперт заявил, что Бишимбаев мог душить Нукенову, позже ответил, могла ли Нукенова умереть от того, что была задушена.

Кроме того, Халимназаров отвечал на вопрос о том, можно ли было спасти Салтанат Нукенову, вовремя вызвав ей скорую.

При этом позже судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат. Ранее подсудимый заявлял, что умершая случайно упала, якобы пытаясь снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.

Ранее на суде гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказывал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, говорил, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступал брат Салтанат Нукеновой, который рассказывал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Позже Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказывал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, давал показания сам подсудимый, он заявлял, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. При этом была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью. Еще Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступал врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей.

На заседании зачитывали также переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире.

22 апреля в телефоне Куандыка Бишимбаева были найдены жуткие видео, снятые в ночь убийства Салтанат Нукеновой.