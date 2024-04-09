"Упала на унитаз": эксперт опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат

На заседании по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперта спросили – могла ли Салтанат Нукенова получить серьезные травмы головы, упав на унитаз, как ранее заявил сам Бишимбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат потерпевшего спросила об оскольчатой травме носа Салтанат Нукеновой – могла ли она получить такой перелом, упав на унитаз.

Ранее о том, что умершая случайно упала, в суде заявлял сам Бишимбаев. Он сообщил, что девушка якобы пыталась снять брюки, а он хотел ее остановить. В процессе Бишимбаев отпустил Салтанат – она упала, ударившись головой об унитаз, а затем об пол.

"Вы представляете, что унитаз не на полу, он выступает – и это не такое расстояние, чтобы тело ускорилось, вот так ударилось и получило (травму – прим.авт.).

Этой высоты (до унитаза – прим.авт.) недостаточно, чтобы получилась такая кинетическая энергия тела, чтобы получить такую серьезную травму. (…) Чтобы оскольчатый перелом носа – надо человека об унитаз ударить. Чтобы человек в сознании так упал – такое не рассматривается", - заявил эксперт Тахир Халимназаров.

Также его спросили, могло ли у Салтанат быть опьянение, из-за которого она, как ранее сообщил Бишимбаев, упала на пол и ударилась, получив найденные на ее теле травмы.

Эксперт сообщил, что объем алкоголя в организме погибшей был незначительным – по его словам, человек не падает в этом состоянии так, чтобы получать подобные фатальные травмы.

Сегодня в Астане проходит очередное судебное заседание по Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой.

В суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Его спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждений в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Он также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Также эксперт Тахир Халимназаров подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти, адвокаты спросили у него, могла ли вовремя оказанная медицинская помощь спасти жизнь девушки.

Ранее сегодня в суде была зачитана переписка между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат.

Также участники слушания просмотрели видео допроса подсудимого сразу после его задержания в ресторане BAU в ночь смерти Салтанат.

При этом вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат.

Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Напомним, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Отметим, ранее адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео, на которых видно тело уже умершей Салтанат.

Во время заседания гособвинение показало кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.