"Попросили удалить записи": свидетель по делу Бишимбаева рассказал, как пропало видео с камер

В Астане проходит очередное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых - Куандык Бишимбаев и его брат. Уже был допрошен один из свидетелей, передает корреспондент NUR.KZ.

Свидетель по делу Бишимбаева, работник "Гастроцентра", который удалил видео с камер видеонаблюдения в "Гастроцентре", рассказал, как сделал это в день убийства.

По словам молодого человека, Байжанов был его начальником, а с Бишимбаевым сотрудник был знаком, но не часто встречал там. На работу он устроился по рекомендации.

В тот день парень пришел на работу и начал обычные рабочие действия.

"Моя работа связана со встречами с арендаторами действующими и потенциальными. В час дня обход. В 13:00, когда делал обход, первый этаж работал, на втором этаже - ресторане BAU - никого нет, я спросил администратора, почему не работает. Она сказала, что ей работники сказали, что у них санитарный день.

Занимался своей работой, ушел в кабинет, и где-то около 14:00 пришла администратор и сказала, что ей позвонил Бакытжан и попросил удалить видеозаписи всего "Гастроцентра". Она сказала, что не знает как это сделать. Она написала Байжанову, он сам зашел в кабинет и разговаривал по телефону. Он сказал: "Помогите удалить записи". Я не уточнял, зачем.

Не разбираюсь в компьютерной технике. Системного администратора не имелось. После этого мы спустились на первый этаж, она взяла ключ от серверной - ключ хранится на мойке. Она открыла диспетчерскую - и там есть доступ. Я его не знаю, но она знала и мне показала. Я методом тыка стал проверять как это делается. Сказали удалить все видеозаписи со всего комплекса. Я не знаю, сколько камер там, но достаточно много", - говорит молодой человек.

Свидетель отметил, что за камерами никто не наблюдал.

"У нас был охранник на проезжей части на въезде. И один на подработку выходил, днем никто не охранял. Я стал разбираться, как удалить, пришел Байжанов спросить, получается ли. Я сказал, что пытаемся. Не уточнял, какой период и какую камеру. Я поразбирался - начал все подряд удалять. На момент удаления администратор была, потом она вышла. Я закончил дело и вышел, закрыв диспетчерскую", - говорит свидетель.

Отметим, впоследствии полиции все же удалось изъять видео с камер.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.