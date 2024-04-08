"Как это можно понять?": "заявление" Нукеновой из блокнота Бишимбаева удивило судью

На судебном заседании по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Бишимбаева попросил суд разрешить зачитать "заявление" Салтанат в блокноте Бишимбаева. По словам защитника подсудимого, запись была сделана в мае 2023 года, когда Салтанат и Куандык опоздали на день рождения из-за того, что Салтанат, по словам Бишимбаева, не хотела выходить из дома, поскольку он не хотел "предоставить ей распечатку своих звонков, сделанных во время их расставания".

"После того, как он представил распечатку, он (Бишимбаев - прим. ред.) пояснил, что она ему написала заявление, именно касательно обстоятельств, в его блокноте", - заявил адвокат экс-министра.

Далее адвокат зачитал запись из блокнота Бишимбаева.

"Я, Салтанат Нукенова, обещают восстановить доверие к Куандыку, буду доверять, не буду ревновать, обещаю регулярно ходить к психологу, работать над собой, работать над своим доверием, буду искренней, послушной и буду уважать Куандыка, буду любящей и заботливой женой, которая хранит семейный очаг.

Не буду материться, не буду вспыхивать, если такое произойдет, буду с пониманием относиться и брать себя в руки. Клянусь, я буду доверять его мнению, верю, что он желает мне добра.

Я посмотрела детализацию и мне стало легче, мои опасения не оправдались, я благодарна Куандыку, что он дал мне возможность. Может, это было нелегко и некрасиво с моей стороны, но по-другому я не могла.

(...) Обязуюсь заботиться, уважать, всегда поддерживать моего любимого Куандыка, читать намаз вместе с Куандыком, работать со своим сознанием, расти духовно, беречь свой дом и нашу любовь с помощью Аллаха. Когда-то он нас соединил, и я очень благодарна ему за свою любовь и своего мужа", - зачитал запись адвокат Бишимбаева.

Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

"Это жена пишет мужу? Как это можно понять? Первый раз вижу, чтобы жена писала такое мужу. И что с этим дальше?" - задалась вопросами судья.

Гособвинение и адвокаты потерпевшей стороны указали на то, что происхождение этой записи и блокнота не установлено, в ходе досудебного расследования этот блокнот не был представлен в качестве доказательства. Поэтому суд отклонил в удовлетворения ходатайства о приобщении записи в качестве доказательства.

Напомним, в Астане продолжается судебный процесс над экс-министром Бишимбаевым, которого обвиняет в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Вместе с ним на скамье подсудимых директор "Гастроцентра".

Добавим, на прошлой неделе в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель, в том числе, зачитывала заметки, сделанные в телефоне погибшей.

В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену. В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Помимо этого, подсудимый Бишимбаев дал показания. Он высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова. Подсудимый также описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой якобы завязался конфликт.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Он также объяснил, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Помимо этого, на предыдущем заседании были также озвучены результаты экспертизы тела Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину., по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.