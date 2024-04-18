"Все в крови – отмывали как могли": домработница сфотографировала квартиру Бишимбаева

На заседании по делу об убийстве Салтанат Нукеновой зачитали переписку Байжанова с домработницей Куандыка Бишимбаева – она сделала фото с кровью в его квартире, передает корреспондент NUR.KZ.

Телефон брата Куандыка Бишимбаева, Бахытжана Байжанова, был осмотрен в суде как вещественное доказательство – прокурор огласил его переписку с домработницей Бишимбаева.

Домработница сделала фото крови в квартире Бишимбаева.

"Все моем, все в крови. Это, кажется, комната Карима. Туда зачем пошел, интересно. Матрас отмывали, как смогли, потом перевернули и положили. Посмотрите, когда пойдете. Ковры надо сдать в химчистку", – пишет домработница Бахытжану Байжанову.

Прокурор озвучил, что в переписке есть фото с кровью в квартире – сами фото в трансляции заседания не показали, продемонстрировав их только участникам процесса.

Байжанов пояснил, что фото домработница прислала ему "для информации". Бишимбаев также прокомментировал фотографии.

"Это ссора 9 марта. Эта женщина пришла, она убиралась 10 и 11. Потом, видимо, пришла ковры почистить. А кровь – это не Салтанат кровь, а моя, потому что была разбита посуда, стекло. Я наступил ногой, у меня есть шрам есть. Утром я проснулся, наступил и порезался глубоко. И в комнате Карима я ночевал, поэтому там палас в таком состоянии", – заявил Бишимбаев.

Он добавил, что похожие на кровь пятна на стене на фото – это якобы следы от мороженого.

Также в переписке Байжанова с администратором ресторана BAU прокурор нашел видео из VIP-кабинки заведения от 21 октября – на нем работница снимает заваленную разбитой посудой комнату и говорит, что там же разбросаны вещи Салтанат.

По словам Байжанова, в этот день между Салтанат и Бишимбаевым была ссора – по его мнению, погром в кабинке устроил Бишимбаев.

"Это ее вещи из сумочки – помада, пудра. Она в меня сумочкой кинула. (...) В процессе ссоры вся посуда была побита совместно", – прокомментировал Бишимбаев.

9 ноября, в день смерти Салтанат Нукеновой, Байжанову также писала администратор ресторана BAU со словами: "Первый VIP вверх дном перевернул, кажется, жену избивал. Чуть входную дверь не вырвал стеклянную, все посуду разбил в кухне. Бахытжан, надо что-то с этим делать. Пусть не приезжает, даст спокойно работать".

В Астане продолжается суд на Куандыком Бишимбаевым, подозреваемым в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых также его родственник Бахытжан Байжанов.

Сегодня на заседании в качестве свидетеля выступил врач-неонатолог Ерсултан Сарсенбаев, которому в день смерти девушки звонил Бахытжан Байжанов. Также сам Бишимбаев рассказал, почему в VIP-кабинке заведения, где скончалась Нукенова, не было ее отпечатков пальцев.

На вчерашнем заседании адвокатам Бишимбаева отказали в приобщении к делу заключений московских судмедэкспертов о смерти Нукеновой, еще одному из защитников экс-министра было сделано замечание.

Кроме того, на суде зачитали переписку Нукеновой с подругой, еще Бишимбаев объяснил, зачем 25 раз ударил дверь штативом в ночь смерти своей жены. Помимо этого, на телефоне прокурор обнаружил видео, которое Байжанов назвал "завещанием" Бишимбаева.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.