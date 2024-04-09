Бишимбаев мог душить Нукенову, заявил судмедэксперт

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде продолжили допрос свидетелей, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров. Его спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждениях в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

"На теле трупа были обнаружены в области шеи две овальные ссадины. Размерами небольшие. На уровне верхней, средней, нижней трети шеи слева были обнаружены таких же форм кровоподтеки. На теле трупа обнаружены кровоизлияния в склерах глаз, кровоизлияния под легочной плеврой, самое главное – в области шеи кровоизлияние в толще мышц.

Это все в совокупности свидетельствует о факте сдавления шеи. Это повреждения, которые отражают этот факт. Это все входит в перечень повреждений, характерных для механической асфиксии. То есть у потерпевшей есть факт развития асфиксии", – объяснил эксперт.

После судья уточнила: "Помимо ударов по голове, потерпевшую душили простыми словами?" Судмедэксперт ответил утвердительно, пояснив, что это признаки удушения.

После прокурор спросила у эксперта, могла ли Нукенова сопротивляться или звать на помощь.

"Возможности потерпевшей передвигаться, ходить, кричать, звать на помощь – эта способность крайне маловероятна. Она не могла, когда этот комплекс образовался. После одного, двух, трех (ударов – прим. авт.) она могла, но, когда развилась совокупность, она не могла совершать активных целенаправленных действий", – пояснил эксперт.

Также прокурор спросила эксперта о том, могло ли состояние Нукеновой после причинения черепно-мозговой травмы до наступления ее смерти сопровождаться храпом.

"Здесь эта травма и явление асфиксии (сдавление шеи - прим.авт.), несомненно, сопровождались острой дыхательной недостаточностью – это характерно для этого. При развитии острой дыхательной недостаточности нарушается дыхание, и оно может восприниматься, как храп – но это не храп спящего человека.

Храп спящего – это регулярный спокойный храп, для этого даже не надо познаний в медицине, любой человек поймет, что этот человек спит. А когда такой храп – он задыхается, ему воздуха не хватает. Это хрипы – нельзя говорить, что это храп, хрипит человек", – сказал эксперт.

Тогда судья спросила, может ли человек отличить храп от хрипа.

"Когда человек в агонии хрипит, это храпом нельзя назвать. Храп регулярный спокойный", – пояснил эксперт.

По словам эксперта, находиться в агонии при таких травмах и хрипеть умирающий человек может, как один, так и 6-8 часов – в зависимости от тяжести травм.

На предыдущем судебном заседании по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Помимо этого, Бишимбаев заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса. Также он пояснил, почему позвонил ясновидящей, а не в "скорую".

Также адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей. На это адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир"

Во время судебного заседания Бишимбаев также ответил, требовалась ли ему самому психологическая помощь. После Куандык Бишимбаев ответил, зачем тащил Нукенову за волосы в ресторане.

Помимо этого, на заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева адвокат стороны потерпевших зачитал отрывок допроса подсудимого после задержания на месте смерти Салтанат Нукеновой. Бишимбаев рассказал о состоянии Салтанат перед смертью.

Также, отвечая на вопросы, Бишимбаев рассказал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана. В ходе судебного заседания Бишимбаев вновь не признал вину, несмотря на видео истязаний, показанные в суде.

После Бишимбаеву озвучили в суде вопросы от присяжных.

Также сегодня в суде выступила двоюродная сестра Салтанат – Айнур Нукенова. Она рассказала о жизни погибшей и Бишимбаева. Двоюродная сестра поделилась подробностями второго никах между Бишимбаевым и Салтанат.

Помимо этого Айнур Нукенова рассказала в суде, когда в последний раз видела Салтанат живой.

После в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой выступил врач скорой помощи, который выехал в "Бау" в день смерти девушки. Также в суде рассказали, была ли беременна Салтанат Нукенова перед смертью.

Помимо этого в суде включили запись телефонного разговора Байжанова и диспетчера "скорой". После в зале суда показали записи с видеожетонов полицейского, на которых видно, ка к себя вел Бишимбаев в момент задержания.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.