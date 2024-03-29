Бывший водитель матери Бишимбаева рассказал, как перевозил телефон убитой Нукеновой

Свидетель рассказал на суде по делу Бишимбаева о том, как перевозил телефон девушки из ресторана, где она погибла, домой, передает корреспондент NUR.KZ.

Молодой человек рассказал, что работать начал с 1 ноября 2023 года: ему было поручено привозить стройматериалы в квартиру Бишимбаева, где шел ремонт.

На тот момент там жили Салтанат Нукенова и Куандык Бишимбаев. Ранее парень работал личным водителем семьи Бишимбаевых, возил маму Куандыка.

"Приехал в квартиру, поднялся на этаж, ждал бригадира. Я стучался, чтобы открыли дверь. Гипсокартонщик пришел, начали оценивать работу. Бригадир пришел с маляром, оценивали работу. Я отчитывался Байжанову, какая работа идет, созванивался, затем уехал за стройматериалами.

Спустя минут 10-20 он попросил меня принести вещи Салтанат, а я начал собирать по ошибке вещи Бишимбаева - верхнюю кофту и джинсы, скинул Байжанову, спросил, пойдет ли. Не дождавшись ответа, сел в машину и уехал. Пока ехал, он спросил, женские ли это (вещи - прим. ред.). И тогда я понял, что надо было собрать вещи Салтанат.

Уточнил, и затем поехал обратно, зная, что в прачечной чистые вещи Салтанат, взял кофту, джинсы, футболку. Приехал в BAU (заведение, где была убита Нукенова - прим. ред.) - там Байжанова не оказалось, спустился на второй этаж, чтобы с ним связаться - на третьем этаже связь не ловит. Он сказал оставить вещи в офисе.

Я уехал дальше. Потом заскочил в магазин - и потом домой, и после чего Байжанов позвонил, (сказал - прим. ред.) что он спешит и надо телефон Салтанат забрать и положить в спальню. Он сказал встретить его и забрать. Он приехал, передал телефон. Я ему звонил, спрашивал, где положить: квартира же большая. Для чего нужны вещи, я не спрашивал", - рассказал свидетель.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.