Бывшую жену Бишимбаева просили допросить в суде

Во время судебного заседания по делу об убийстве Салтанат Нукеновой сторона обвинения выступила с ходатайством о допросе бывшей супруги Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас имеется ходатайство о допросе в качестве свидетеля Назым Кахарман - бывшей супруги Бишимбаева. От присяжных поступил вопрос Бишимбаеву: "Применял ли он насилие в отношении бывших жен". Кахарман в интервью заявила о том, что Бишимбаев напал на нее, выбил дверь в туалете", - заявила адвокат.

Но судья ее перебила, сказав, что данные показания могут вызвать предубеждение у присяжных. Защита Бишимбаева выступила против ходатайства, а вот сам Бишимбаев сообщил, что не возражает против допроса.

В итоге судья Айжан Кульбаева сообщила, что показания бывшей супруги Бишимбаева не имеют значения для дела. В удовлетворении ходатайства она отказала.

Напомним, бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман в подкасте на YouTube-канале "Умные люди с Асель Кожаковой" рассказала о знакомстве и совместной жизни с экс-министром. Она попыталась охарактеризовать жизнь с Бишимбаевым.

"Это как жить с обезьяной с гранатой. Ты не знаешь, когда взорвет. То есть, это будет утром, потому что не зашила пуговицу на его любимой рубашке, потому что из 20 рубашек он захотел сегодня именно эту надеть. Из-за этого истерики, начинал орать.

Это постоянный напряг. И когда мы уже развелись, тогда понимаешь, что счастье в простых вещах", - говорит Кахарман.

Экс-супруга Кандыка Бишимбаева - Назым Кахарман. Кадр из видео: youtube.com/@Assel_Kozhakova

Однако, подчеркивает экс-супруга Бишимбаева, таких "страшных кадров", как у погибшей Салтанат Нукеновой, в ее жизни не было.

"Но он был физически агрессивный. Всегда. За 14 лет я пыталась вспомнить, сколько раз. Но, наверное, раз 6-8 было. Было как: когда в тебя кидают тяжелые предметы, мог толкнуть. Потом все это переворачивалось так, что я сама упала, и сама там оказалась. За руку схватить мог, ударить что-то рядом - было. Такая физическая агрессия рассчитана на то, чтобы ты потом боялась. Но детей он не трогал", - рассказывает Назым Кахарман.

Напомним, после очередного заседания суда в начале апреля экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман заявила, что на нее пытаются оказывать давление.

Также Назым Кахарман высказалась о его показаниях в суде и ответила на обвинения в угоне автомобиля.

Также экс-супруга Бишимбаева высказалась о его "завещании", озвученном в суде.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.