Что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой, рассказал в суде ее брат

Айтбек Амангельды, брат убитой Салтанат Нукеновой, рассказал о событиях в день убийства девушки и о том, как он узнал о том, что его сестра погибла, передает корреспондент NUR.KZ.

Это произошло 9 ноября.

"В течение дня я проверял телефон и решил, что она позже ответит. Около 8-9 часов вечера мне позвонила подруга Салтанат - взбудораженным голосом она стала спрашивать, правда ли это и пересылает сообщение, что 9 ноября Бишимбаев убил Салтанат в "Бау".

Я читаю это и говорю - это неправда, это "утка", звоню Салтанат - она не отвечает. Я смотрю локацию - телефон уже дома. Я выезжаю туда и звоню всем - Куандыку, Бакытжану, никто не отвечал.

Я подъехал к дому, увидел, что света нет, стучал в квартиру, никто не отвечал. Я позвонил в полицию, сказал, что получил такое сообщение и переживаю за сестренку. Мне сообщили, что это правда, что Салтанат убита, что мне нужно проехать в Гастроцентр. Я не поверил в это, заказал такси в Гастроцентр. Мне позвонил отец, до него тоже дошло (сообщение - прим.ред.)", - говорит Амангельды.

Затем начались звонки от родственников.

"Я приезжаю в "Бау", захожу с бокового входа. К лифту меня не пускают - говорят, вот следователь. Я сказал - я брат Салтанат. Мне сказали - наверх нельзя, там криминалисты, Салтанат убита. Я спрашиваю - он тоже там? Они говорят - нет, его увезли. Я понимаю, что надо позвонить отцу.

Мне дали воды, я собрался с мыслями и позвонил папе - сказал, да, пап, это правда, Салту убили, убил Куандык. Я услышал на фоне, как мама кричит. И дальше следователь забрал меня в РОВД для дачи показаний", - говорит Амангельды.

Брат добавил, что, когда он в последний раз говорил с сестрой, она была печальная, расстроенная, грустна. Ему показалось, что она плачет.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.