"Бишимбаев был с ножом в руках и в слезах": свидетель – в суде по убийству Нукеновой

Свидетель по делу Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, сообщил на суде, что видел подсудимого в день убийства с ножом в руках, передает NUR.KZ.

"Байжанов позвонил мне на телефон и сказал подняться в ресторан BAU (заведение, где была убита Салтанат Нукенова - прим. ред.) быстро - я сразу же пошел туда, и как зашел, там уже скорая помощь была, и получилось, что Куандык был с ножом в руках в ресторане. Я испугался, он ушел в сторону туалета с ножом. Мы сразу же за ним пошли и выхватили у него нож и ждали приезда полиции.

Минут через 15-20 уже приехала полиция. Бишимбаев ничего не говорил, он был потерянный, и все там потерянные были, я тоже испугался чересчур. Получилось так, что я его вижу - и он сразу в туалет уходит. В туалете он дверь закрыл - и мы сразу за ним пошли и открыли дверь. Чтобы ничего не произошло с ним, забрали нож и стали ждать полицию", - говорит свидетель.

Он отметил, что Бишимбаев был в слезах, говорил, "зачем я это сделал, что это".

"Он был полностью потерянный. Мы все были потерянные, и Бакытжан тоже (Бакытжан Байжанов, директор "Гастроцентра" - прим. ред.). Я не знал, о чем он. Потом только узнал об убийстве. Он не сопротивлялся, мы сразу забрали нож. Он был в состоянии опьянения", - говорит свидетель.

Он также добавил, что Бишимбаев переспрашивал: "Я что, убил ее?".

"Далее я узнал, что полицию вызвал Бакытжан (Байжанов - прим. ред.), и пояснил, что "в VIP-кабинке №1 лежит труп его жены (Бишимбаева - прим. ред.)". Когда мы его держали, Бишимбаев говорил, что он убил свою жену, и что она лежит в VIP-кабинке №1. Из-за этого он, скорее всего, хотел себя убить тоже", - добавил свидетель.

Он рассказал и о другом случае, когда между супругами произошел конфликт.

"Кажется, 20 октября вечером в ресторан пришли Бишимбаев с Нукеновой и ее две подруги - они сидели в общем зале, пили вино. Примерно выпили 6-7 бутылок вина, перед закрытием ресторана подруги ушли, Бишимбаев и Нукенова проследовали в VIP-зал №1. Там вдвоем они выпили еще 4 бутылки вина. В VIP-зале между ними началась ссора, слышны были их крики, нецензурная ругань. Я позвонил Бакытжану и сказал, что они ругаются.

Он сказал, что ему надо будет выехать по делам, и попросил меня зайти и посмотреть обстановку. Когда я зашел в VIP-зал, была разбита почти вся посуда. Бишимбаев попросил принести вино. Второй раз, когда они меня вызвали, попросили лед. Я заметил, что на лице под глазом был синяк, у него тоже был синяк. Я предложил убрать сломанную посуду - они сказали, что не нужно.

После я, официант и администратор ждали почти всю ночь, когда они выйдут - они находились в ресторане почти до 6 утра. Слышно было, как они ругались и кричали. Под утро они вышли. После их ухода мы также ушли. До произошедшего случая они вдвоем сидели 2-3 раза в месяц, отдыхали в VIP-зале ресторана, пили спиртное и отдыхали, часто ругались между собой, но впервые подрались тогда, в октябре", - добавил свидетель.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.