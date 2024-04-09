"230 мл крови в голове": можно ли было спасти Салтанат Нукенову, вовремя вызвав ей скорую

На заседании по делу Куандыка Бишимбаева судмедэксперт ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь, передает корреспондент NUR.KZ.

После того как эксперт Тахир Халимназаров подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти, адвокаты спросили у него, могла ли вовремя оказанная медицинская помощь спасти жизнь девушки.

"Бывают случаи, когда травма сопровождается только субдуральной гематомой – при своевременном оказании помощи врачи делают трепанацию, удаляют жидкость, останавливают кровотечение и спасают.

Но в данном случае у нас более сложный комплекс (травм – прим. ред.). Шансы очень маленькие, скорее всего были, но это маловероятно", – заявил эксперт.

Он отметил, что субдуральная гематома головы погибшей Салтанат имела объем в 230 мл – это количество крови внутри головы, которое сдавило и сместило мозг.

"Это смертельно. Даже 50-60 мл – это уже угрожающее здоровью количество", – сообщил эксперт.

Ранее в суде зачитывали судмедэкспертизу тела погибшей, где говорилось, что при таком массивном поражении мозга даже в случае раннего оказания специализированной медицинской помощи она могла быть неэффективной.

Кроме того, по словам судмедэксперта, Бишимбаев мог душить Нукенову.

Еще сегодня была зачитана переписка между нанятым для ремонта в ресторане BAU дизайнером-маляром и администратором ресторана в ночь смерти Салтанат.

По рассказу работника, сначала он слышал разговоры – в основном, говорила девушка, криков с ее стороны не было. Со стороны мужчины был "повышенный тон", а около 4 часов утра "были слышны непонятные стуки, будто по полу пинают пустое ведро". Около 7 часов утра маляры покинули заведение.

Также участники слушания просмотрели видео допроса подсудимого сразу после его задержания в ресторане BAU в ночь смерти Салтанат.

Напомним, заседание суда транслируется в онлайн-режиме. Посмотреть его можно здесь.

При этом вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат.

Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступил врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. Он ответил на вопрос о том, была ли Нукенова беременна.

Кроме того, вчера в зале суда прослушали разговор Байжанова и диспетчера скорой помощи в момент вызова бригады, а после показали записи с видеожетонов полицейского в момент задержания Бишимбаева.

При этом судья вновь спрашивала Бишимбаева о том, признает ли он вину после допросов и исследования различных материалов. Он ответил, что вину в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью не признает.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.