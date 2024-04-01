"Не рассчитываю на прощение": Бишимбаев признал свою причастность к смерти Салтанат Нукеновой

Экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, выступает в суде со своей версией случившегося, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мне очень сложно говорить. Я не рассчитываю на прощение, но рассказать все - это мой человеческий долг. Тут присутствуют потерпевшие, родственники, родители.

Мне было сложно первое время осознать ее смерть. Я не рассчитываю на прощение, но это мой душевный посыл. Я знаю, что я к этим обстоятельствам причастен. Говоря, что я невиновен и не признаю вины, хотел бы разъяснить, что не признаю себя виновным в умышленном, осознанном убийстве Салтанат", - заявил Бишимбаев.

По словам подсудимого, в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

"Я должен сказать: если вы знакомились с документами и слушали обвинение, то увидите, что с моего задержания родственники, брат и дядя Салтанат устроили кампанию по искажению фактов произошедшего.

Вы читали, что у нее вытек глаз, пробит череп, нет живого места - прокурор ничего такого не перечислил в обвинительном акте. И на всем этом фоне я вынужден себя защищать, я готов любое наказание принять, я должен себя защитить.

Мне нет смысла врать, меня пять месяцев называют извергом. То, что у нее вытек глаз, пробит череп - это не соответствует действительности", - заявил Бишимбаев.

По его словам, вокруг дела создали ажиотаж.

"Говорят, что я бывший министр, такой сякой. Прокурор говорит о предубеждении, пять месяцев вокруг меня формируется предубеждение.

Когда я решился, собрался, у меня появились внутренние силы все рассказать. Вы тоже должны понять мое состояние. Говорили, что мои родители в похоронах не участвовали. Потерпевший сам сказал, что родители были и он им угрожал", - заявил подсудимый.