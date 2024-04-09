Суд над Бишимбаевым: эксперт ответил, могла ли Нукенова умереть от того, что была задушена

Эксперт Тахир Халимназаров, выступающий в суде по делу Куандыка Бишимбаева, ответил на вопрос судьи, могла ли Салтанат Нукенова умереть от удушения, передает корреспондент NUR.KZ.

"Можно ли утверждать, что даже если бы черепно-мозговой травмы не было, потерпевшая могла бы скончаться от того, что была задушена, я правильно поняла?" - спросила судья.

"Практически, да. Если бы признаков ЧМТ не было, эксперт установил бы здесь, потому что у него все составляющие механизма асфиксии есть: это наружные повреждения, характерные для пальцев, внутренние кровоизлияния в мышцах шеи, явление острой гипоксии в виде кровоизлияния склеры, кровоизлияниях", - говорит эксперт.

Позже он сообщил, что в заключении указано, что есть признаки развития острого гипоксического состояния, есть признаки механической асфиксии.

"Я в заключении пишу - но в данном случае, чтобы установить причинно-следственную связь со смертью, здесь причина смерти уже установлена при первичной экспертизе - от ЧМТ. То есть поэтому я не могу дать оценку. Но сейчас мне вопрос задали - если бы не было ЧМТ. Я говорю: да, это могло бы привести к смерти", - заявил Халимназаров.

Он добавил, что неясен исход удушения. Эксперт не может установить степень тяжести вреда здоровью, так как смерть уже наступила от черепно-мозговой травмы, резюмировал он.

Ранее Халимназаров отмечал, что Салтанат Нукенову могли душить.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а Бахытжана Байжанова - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.