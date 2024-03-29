Брат Салтанат Нукеновой рассказал об ее знакомстве с Бишимбаевым

В Астане проходит очередное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых - Куандык Бишимбаев и его брат. Сегодня брат девушки рассказал об ее знакомстве с Бишимбаевым, передает корреспондент NUR.KZ.

"Салтанат - моя единственная сестренка, мы вместе выросли, у нас были дружеские отношения и не было секретов. В августе 2022 года она сказала, что появился молодой человек, который пытается к ней записаться на консультацию, хотя она не принимала мужчин, отказывала. Там была история, что женщина пыталась записаться, но пришел Куандык. Начались долгие ухаживания, каким-то образом нашел ее номер.

Он написал сообщение – "не торопитесь принимать обо мне решение, давайте поговорим, не верьте всему, что написано, давайте проведем консультацию, это будет консультация, ничего более".

Мне было известно, но я не придал значения. Когда консультация прошла, она его не рассматривала как будущего жениха. Далее он пригласил ее на концерт 29 сентября, также пригласил маму, но мама отказалась. Салтанат взяла подругу, далее в октябре Салтанат поехала к нашей подруге, они поехали вместе, так как уже как пара общались. Об этом я узнал из Instagram", – говорит брат.

По его словам, до этого девушка говорила, что с точки зрения астрологии они друг другу не подходят.

"Она говорила после этого о нем как о хорошем человеке, как она влюблена и какой он образованный. В конце октября я узнал из Instagram, что он сделал предложение Салтанат, хотя такие вещи мы обсуждаем.

Салтанат говорила с родителями, сильно его защищала, говорила, что его подставили, что он не виноват, верила ему и его словам. Родители поддержали Салтанат.

Она была влюблена и для нее не было других аспектов, родители ее поддержали, был назначен кудалык. Мы говорили, что хорошо было бы мне познакомится с Куандыком до всего этого. Салтанат сказала: "хорошо", но потом сказала, что у него нет времени, он занят. В итоге мы познакомились уже на кудалыке, когда он приехал в Павлодар. Далее было Сырга салу, когда принято провожать невесту в брак.

18 ноября был кудалык и 19 ноября – сырга салу в Павлодаре. Я не уделял значения, что Куандык не участвует во всех публичных мероприятиях, он постоянно в потолок смотрел, ему было неинтересно. После узату они уехали в Астану. 26 ноября мы поехали в Астану на ужин, посмотреть как они живут. Салтанат была довольна. В целом, это было семейное мероприятие.

Следующая встреча с Куандыком была 1 декабря во время открытия бара в гастроцентре. Куандыка практически не видел, он постоянно общался с друзьями. 7 декабря они попросили меня приехать в ресторан, чтобы помочь подать онлайн заявление на бракосочетание, так как я работаю в сфере IT. Я подал заявку для них, но у Куандыка почему-то не получилось подписать. Я решил, что система не пропускает заключение брака, так как ранее Куандык был разведен (ошибка техническая).

Сама свадьба была запланирована на 14 декабря в том же гастроцентре и первая ссора была после свадьбы", - добавил Айтбек Амангельды.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.