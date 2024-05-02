Суд над Бишимбаевым перешел к прениям: как они будут проходить

Судья по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева объявила об окончании судебного следствия - сегодня стороны переходят к судебным прениям, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснила судья, первая часть прений состоит из речей гособвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего и его представителей. Они излагают свои позиции о доказанности или недоказанности вины подсудимого. При этом участникам запрещено упоминать прежние судимости подсудимого, если таковые имеются.

"Стороны не могут упоминать обстоятельства, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных, ссылаться на доказательства, не исследованные в судебном заседании. Председательствующий прерывает такие выступления и разъясняет присяжным, что они не должны учитывать такие обстоятельства при вынесении приговора", - пояснила судья.

Вторая часть судебных прений будет состоять из выступлений гособвинителя, потерпевшего и его представителей, представителя гражданского истца, защитника подсудимого, гражданского ответчика, в котором излагаются позиции по вопросам квалификации действий подсудимых, назначения наказания.

Вторая часть прений проводится без участия присяжных.

Первыми на прениях выступят гособвинители, затем потерпевший - брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, после него выступят адвокаты потерпевшей стороны.

После адвокатов потерпевшей стороны выступят адвокаты подсудимых, а после - сами подсудимые, Бишимбаев и Байжанов.

Напомним, сегодня на заседании суда до прихода присяжных заседателей адвокат Бишимбаева выступил против присутствия в зале людей в футболках с надписью "За Салтанат - пожизненное". Однако судья отказалась удалять людей в футболках с надписями из зала.

Кроме того, сегодня постановила прекратить производство по делу по статье 434 в отношении Байжанова - об этом на прошлом заседании ходатайствовала сторона обвинения. Сейчас Байжанова обвиняют только по одной статье - укрывательство преступления. Он свою вину не признает.

К слову, сегодня сторона потерпевших просила вызвать в качестве свидетеля на процесс бывшую жену Бишимбаева - Назым Кахарман. Однако судья в удовлетворении ходатайства отказала.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.