Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд над Бишимбаевым перешел к прениям: как они будут проходить

Опубликовано:

Суд
Суд. Фото: t.me/Jogargy_sot

Судья по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева объявила об окончании судебного следствия - сегодня стороны переходят к судебным прениям, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснила судья, первая часть прений состоит из речей гособвинителя, защитника, подсудимого, потерпевшего и его представителей. Они излагают свои позиции о доказанности или недоказанности вины подсудимого. При этом участникам запрещено упоминать прежние судимости подсудимого, если таковые имеются.

"Стороны не могут упоминать обстоятельства, не подлежащие рассмотрению судом с участием присяжных, ссылаться на доказательства, не исследованные в судебном заседании. Председательствующий прерывает такие выступления и разъясняет присяжным, что они не должны учитывать такие обстоятельства при вынесении приговора", - пояснила судья.

Вторая часть судебных прений будет состоять из выступлений гособвинителя, потерпевшего и его представителей, представителя гражданского истца, защитника подсудимого, гражданского ответчика, в котором излагаются позиции по вопросам квалификации действий подсудимых, назначения наказания.

Вторая часть прений проводится без участия присяжных.

Первыми на прениях выступят гособвинители, затем потерпевший - брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, после него выступят адвокаты потерпевшей стороны.

После адвокатов потерпевшей стороны выступят адвокаты подсудимых, а после - сами подсудимые, Бишимбаев и Байжанов.

Напомним, сегодня на заседании суда до прихода присяжных заседателей адвокат Бишимбаева выступил против присутствия в зале людей в футболках с надписью "За Салтанат - пожизненное". Однако судья отказалась удалять людей в футболках с надписями из зала.

Кроме того, сегодня постановила прекратить производство по делу по статье 434 в отношении Байжанова - об этом на прошлом заседании ходатайствовала сторона обвинения. Сейчас Байжанова обвиняют только по одной статье - укрывательство преступления. Он свою вину не признает.

К слову, сегодня сторона потерпевших просила вызвать в качестве свидетеля на процесс бывшую жену Бишимбаева - Назым Кахарман. Однако судья в удовлетворении ходатайства отказала.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2094470-sud-nad-bishimbaevym-pereshel-k-preniyam-kak-oni-budut-prohodit/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.