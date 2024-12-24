"Добро пожаловать в мир, малыш": кто из казахстанских звезд отправился в роддом в 2024 году

Уходящий год выдался счастливым для многих звездных семей, в которых произошло пополнение. NUR.KZ предлагает вспомнить, кто из отечественных знаменитостей отправился в этом году в роддом.

Баян Алагузова

Этим летом продюсер и актриса Баян Алагузова стала мамой в третий раз. У нее родилась дочь Алиса. Через 15 дней 50-летняя Алагузова сообщила еще одну новость - у нее родилась четвертая дочь Алма.

Продюсер поделилась, каково стать мамой в 50. Она призналась, что ее жизнь изменилась с рождением Алмы и Алисы - знаменитость отказалась от ресторанов и пати, и предпочитает проводить свои вечера в тихом семейном кругу.

Позже в интервью Айсауле Бакытбек она рассказала детали появления на свет двух дочерей с разницей в 15 дней. Алиса и Алма появились на свет благодаря возможностям суррогатного материнства, хотя здоровье звездной мамы позволяло выносить ребенка самостоятельно.

Айсауле Бакытбек

Примечательно, что Баян Алагузова в этом году стала вновь не только мамой, но и бабушкой. Ее старшая дочь, интервьюер и блогер Айсауле Бакытбек в конце ноября родила третью дочь. В соцсети о радостном событии сообщила ее мама.

"Счастье! Счастье! Счастье! Моя дочь в третий раз стала мамочкой! У нас родилась девочка!" - написала Баян Алагузова.

Отметим, что Айсауле воспитывает двух дочерей в браке с бизнесменом Алишером Кайдаровым - Сафию и Сатти. А сейчас задумалась о четвертом ребенке. Айсауле подумала, что могла бы стать многодетной мамой уже в следующем году.

Макпал Исабекова

Певица Макпал Исабекова в июле родила второго ребенка. Теперь у нее сын и дочь. Чуть позже артистка раскрыла необычное имя новорожденной дочери - малышка получила имя Илая.

Макпал призналась, что очень счастлива и наслаждается материнством.

"Я раньше любви такой не знала. С появлением детей женщина меняется бесповоротно, навсегда, готова она к этому или нет, это неизбежно произойдет. Природа наша такая", - заявила она.

Жания Джуринская

В апреле актриса Жания Джуринская стала мамой во второй раз. У нее родился сын Зейн.

"Добро пожаловать в мир, сын. Спасибо, любовь", - написал в день рождения сына актер Данияр Хизметов, муж Джуринской.

Позже Жания рассказала о родах. Она призналась, что после появления сына на свет не могла остановить слезы счастья и плакала 40 минут. Рождение сына Жания назвала самым важным для нее событием, произошедшим в 2024 году.

Лейла Райымбек

В этом году стала мамой во второй раз также модель и блогер Лейла Райымбек. Она показала первое фото сына, снятое в роддоме.

"Добро пожаловать, Бейбарс. 22.06.24", - гласит комментарий к фото.

Лейла также показала кадры выписки из роддома. Малыша встретили торжественно - с цветами, шарами и ростовыми куклами.

"Выезжаем домой, прихватив 4 кг счастья", - отметила счастливая мама.

Торегали Тореали

Этим летом певец Торегали Тореали стал папой в шестой раз. Артист показал фотографии с женой из родильной палаты в своем Instagram.

Исполнитель рассказал, что у него родился сын, которого назвали ТореАхмет.

"Не думаю, что это - мой младший сын. Попробуем еще разок-другой", - написал Тореали.

Недавно певец показал фото с маленьким сыном. Фото были сделаны в столице Катара - городе Дохе.

Дина Тореали

Торегали Тореали стал в этом году еще и дядей - его младшая сестра родила второго ребенка. У Дины родился еще один сын.

"Добро пожаловать на свет, мой цыпленок. Аллах позволил нам стать снова родителями", - отметила счастливая мама.

Дина рассказала, какое имя получил ее сын - мальчика назвали Ибрагимом.

Мейрамбек Беспаев

Певец Мейрамбек Беспаев и его супруга Мархабат стали родителями в третий раз. Мархабат отправилась в роддом спустя 9 лет. Отметим, что у артиста и его супруги уже были сын и дочь. Чуть позже солист группы "МузАрт" раскрыл имя и пол новорожденного - на свет появилась еще одна девочка.

Азамат Маркленов

Этой осенью участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов снова стал отцом - у него родилась маленькая принцесса по имени Амани. Его супруга Чинара показала фото из роддома.

"Я самый счастливый человек на Земле", - заявил Азамат.

Чинара также показала фото мужа и крохотной дочери в теплой и уютной домашней обстановке.

Азамат Маркленов с дочерью. Скрин: instagram.com/chichixxan

Олжас Нурбай

В этом году режиссер и актер Олжас Нурбай впервые стал отцом. Его супруга, актриса Улбосын Шалкарова, сыгравшая в сериале "Шала бандиттер", поблагодарила всех за теплые поздравления.

Олжас Нурбай рассекретил пол ребенка, а также рассказал, как они назвали первенца.

"Добро пожаловать, сынок. Ты мое новое дыхание, золотой. Благодарю Аллаха. Альтаир. 06.11.24", - написал Олжас, назвав супругу "самой красивой мамой на свете".

Alem из Ninety One

Участник группы Ninety One, финалист проекта "Голос Казахстана" Батырхан Маликов, известный как Alem, и его супруга, фэшн-блогер Вероника Жангалова в сентябре впервые стали родителями. У них родился сын.

"Мы справились", - заявили молодые родители, комментируя кадры из роддома.

Серик Ибрагимов

В доме Серика Ибрагимова в этом году случилось важное событие - его семья пополнилась. Артист стал отцом в третий раз.

"Благодарю Аллаха! Благая весть! Я стал отцом в третий раз! Желаю и вам такого же счастья. У меня родился сын!" - заявил он.

Счастливого папу и его жену тепло поздравили с пополнением в Сети.

Куаныш Бейсеков

Режиссер Куаныш Бейсеков, снявший нашумевший фильм "Дәстүр", в этом году стал отцом.

"Добро пожаловать, Гайнижамал Бейсек", - написал он, показав фото с новорожденной дочерью.

Куаныш Бейсеков с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/kukabeisek

Счастливый отец устроил яркую выписку жене и дочери из роддома.

Омиркул Айниязов

В январе певец Омиркул Айниязов обрел статус трижды отца. У исполнителя родился сын. Теперь у него два сына и дочь. Примечательно, что в мае Айниязов впервые стал дедушкой - его старший сын и невестка подарили ему внука.