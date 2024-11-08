"Не хожу в рестораны и на пати": Баян Алагузова о том, как изменилась ее жизнь после рождения детей

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова вышла на связь с подписчиками через сторис Instagram и поделилась последними новостями о своей жизни, передает NUR.KZ

Звезда, у которой недавно появились на свет две маленькие дочери, рассказала, что ее будни сейчас проходят в режиме "работа-дом".

"Перестала ходить по ресторанам, перестала разъезжать по разным странам. Ну, по крайней мере, пока. Детки еще совсем маленькие, поэтому каких-то привычных прелестей я себя лишаю.

Не хожу никуда – ни на какие пати, ни на какие премьеры, где большое скопление людей. Берегу себя от разных микробов, бактерий, и, в общем, конечно, жизнь поменялась", – призналась Алагузова.

Также Баян поделилась новостями о здоровье маленьких дочерей – по ее словам, Алма полностью в порядке, а у Алисы есть небольшой недовес.

"Вчера был педиатр у нас, сказал, что все в норме у детей. Алиска чуть-чуть не добирает в весе, но там, наверное, грамм 200 – но это такая нижняя норма", – заключила звезда.

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