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"Не хожу в рестораны и на пати": Баян Алагузова о том, как изменилась ее жизнь после рождения детей

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова вышла на связь с подписчиками через сторис Instagram и поделилась последними новостями о своей жизни, передает NUR.KZ

Звезда, у которой недавно появились на свет две маленькие дочери, рассказала, что ее будни сейчас проходят в режиме "работа-дом".

"Перестала ходить по ресторанам, перестала разъезжать по разным странам. Ну, по крайней мере, пока. Детки еще совсем маленькие, поэтому каких-то привычных прелестей я себя лишаю.

Не хожу никуда – ни на какие пати, ни на какие премьеры, где большое скопление людей. Берегу себя от разных микробов, бактерий, и, в общем, конечно, жизнь поменялась", – призналась Алагузова.

Также Баян поделилась новостями о здоровье маленьких дочерей – по ее словам, Алма полностью в порядке, а у Алисы есть небольшой недовес.

"Вчера был педиатр у нас, сказал, что все в норме у детей. Алиска чуть-чуть не добирает в весе, но там, наверное, грамм 200 – но это такая нижняя норма", – заключила звезда.

Накануне мы писали, что задорно танцующие Баян Алагузова и Динара Сатжан очаровали Казнет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184950-ne-hozhu-v-restorany-i-na-pati-bayan-alaguzova-o-tom-kak-izmenilas-ee-zhizn-posle-rozhdeniya-detey/

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