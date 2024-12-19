"Нас стало четверо": Джуринская вспомнила самые яркие моменты уходящего года

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", подвела итоги 2024 года и рассказала о своих самых важных достижениях, передает NUR.KZ.

Актриса отметила, что этот год был полон ярких событий для ее семьи.

"Хотела подвести итоги года, но у меня не получилось вместить в карусель яркие моменты 2024 года, поэтому публикую первые полгода.

Конечно же, самым ярким событием года для меня было рождение нашего сына Зейна, и нас стало четверо.

Тем не менее, я беременная до последнего работала, работала с женщинами, а точнее над их трансформацией! Было здорово и была с каждой взаимная любовь" - рассказала актриса.

Жания призналась, что летом приняла важное для себя решение и пообещала рассказать об этом позже, сохранив интригу.

"Прекрасная семья, хочется смотреть и мотивироваться. Люблю вас. Привет из Бишкека", "Классные такие. Наблюдаю за вами с сериала "Вузеры", "Как она мне нравится, просто сладость", "Доча - копия Жании", - отметили комментаторы.