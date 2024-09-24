Ставший отцом в третий раз Мейрамбек Беспаев раскрыл пол ребенка (фото)

47-летний казахстанский артист, солист группы "МузАРТ" Мейрамбек Беспаев, на днях ставший отцом в третий раз, раскрыл пол ребенка и показал первое фото из роддома, передает NUR.KZ.

Накануне стало известно, что у Мейрамбека и Мархабат Беспаевых родился третий ребенок - об этом сообщила в соцсети счастливая мама.

Фото из роддома появилось в блоге Мейрамбека Беспаева - на снимке запечатлены три руки - его, жены и новорожденной крохи. Артист посвятил долгожданному ребенку трогательные стихи.

"Добро пожаловать в этот мир, доченька моя", - написал он.

Макпал Жунусова, Акбота Керимбетова, Зарина Омарова, Мадина Садвакасова, Ляйля Султанкызы, Бахыт Шадаева, Гульназ Жоланова и другие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили пару с пополнением. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.