Макпал Исабекова раскрыла необычное имя дочери
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Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, которая совсем недавно стала мамой во второй раз, рассказала, как назвала дочь - малышка получила имя Илая, передает NUR.KZ.
Макпал предложила подписчикам блога в соцсети угадать, как она назвала новорожденную дочь. Одной из поклонниц удалось это сделать - певица призналась, что назвала дочь Илая.
Сразу после этого Исабекова показала, что значит это имя - на иврите, арабском и греческом языках.
"В иврите имя Илай происходит от слова, которое означает "Мой Бог". В иудаизме имя Илай также ассоциируется с верой в единого Бога. В арабском языке имя Илай может быть производным от слова, которое переводится как "направленный к Богу" или "принадлежащий Богу".
В греческой культуре имя Илай может быть связано с древнегреческим словом, означающим "солнечный" или "сияющий". Это может указывать на яркую личность или выдающиеся качества человека с таким именем", - гласит публикация Макпал.
В начале июля Макпал Исабекова сообщила о том, что стала мамой во второй раз. Несколько дней спустя близкие родственники и звездные друзья встретили певицу из роддома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2135313-makpal-isabekova-raskryla-neobychnoe-imya-docheri/