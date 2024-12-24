Родившая месяц назад Айсауле Бакытбек задумалась о четвертом ребенке
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Блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, которая в конце ноября стала матерью в третий раз, сделала откровенное признание - уже в следующем году она задумалась родить четвертого, передает NUR.KZ.
Мыслями Айсауле поделилась с подписчиками своего Telegram-канала - судя по всему, мать трех детей задумалась стать многодетной.
"Я только что подумала, что, в принципе, в следующем году родить еще одного ребенка было бы вполне реально, со мной все в порядке? Остановите просто мои мысли", - со смехом написала Бакытбек.
Айсауле воспитывает трех дочерей в браке с бизнесменом Алишером Кайдаровым. Примечательно, что блогер рожала три года подряд. Первенец пары, Сафия, появилась на свет в январе 2022 года. Вторую дочь по имени Сатти блогер родила в июле 2023 года. А в ноябре этого года на свет появилась еще одна девочка - имя малышки инстадива пока не раскрыла.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203971-rodivshaya-mesyac-nazad-aysaule-bakytbek-zadumalas-o-chetvertom-rebenke/