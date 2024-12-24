Родившая месяц назад Айсауле Бакытбек задумалась о четвертом ребенке

Блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, которая в конце ноября стала матерью в третий раз, сделала откровенное признание - уже в следующем году она задумалась родить четвертого, передает NUR.KZ.

Мыслями Айсауле поделилась с подписчиками своего Telegram-канала - судя по всему, мать трех детей задумалась стать многодетной.

"Я только что подумала, что, в принципе, в следующем году родить еще одного ребенка было бы вполне реально, со мной все в порядке? Остановите просто мои мысли", - со смехом написала Бакытбек.

Айсауле воспитывает трех дочерей в браке с бизнесменом Алишером Кайдаровым. Примечательно, что блогер рожала три года подряд. Первенец пары, Сафия, появилась на свет в январе 2022 года. Вторую дочь по имени Сатти блогер родила в июле 2023 года. А в ноябре этого года на свет появилась еще одна девочка - имя малышки инстадива пока не раскрыла.