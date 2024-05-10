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Эзотерика

"Сохранила стволовые клетки": ставшая мамой во второй раз Джуринская рассказала о родах

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Дважды мама Жания Джуринская рассказала подробности родов и сравнила процесс в первый и второй раз. 33-летняя актриса, которая уже воспитывала дочь, сообщила о рождении сына в апреле, передает NUR.KZ.

В новой Instagram-публикации Джуринская откровенно поведала о том, как прошли ее первые и вторые роды. Кинозвезда выложила кадры с фотосессией со старшей дочерью Софи.

"Первые мои роды были очень яркие: во всех моих грехах был виноват Даник (Хизметов, муж Джуринской - прим. ред.), и периодически это все сопровождалось криками "режьте меня". Но, в итоге, я родила сама и еще три месяца не могла поверить, что я это сделала", - пишет Жания.

Роды сына, по словам актрисы, прошли легче.

"С сыном как-то изначально мне все было понятно: с первых дней все просто и ясно, и я здесь даже не про то, как протекала беременность... Я даже представить не могла, что роды могут быть такими легкими!

Поделюсь сокровенным моментом: я не могла остановить свой плач еще минут 40, когда сын из меня вышел! Столько любви и благодарности Богу я внутри проговаривала, за то, что я - женщина, и мне даровано быть мамой дважды", - поделилась Джуринская.

Актриса также рассказала, что сохранила свои стволовые клетки.

"Это можно сделать только при родах - для вас инфа, беременяшки. Не упустите возможность, но нужно заранее договариваться с банком стволовых клеток", - заключила Жания.

Недавно Жания Джуринская умилила соцсети фотосессией с дочерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2098394-sohranila-stvolovye-kletki-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-dzhurinskaya-rasskazala-o-rodah/

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