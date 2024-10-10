Баян Алагузова рассказала детали появления на свет двух дочерей с разницей в 15 дней

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова дала интервью своей дочери Айсауле Бакытбек, в котором рассказала детали появления на свет двух дочерей в этом году - Алисы и Алмы, передает NUR.KZ.

В новом выпуске проекта "Syrlasu" Баян Алагузова впервые рассказала, как решилась на третьего и четвертого ребенка. Это было их с супругом совместное решение.

Продюсер призналась - Алиса и Алма появились на свет благодаря возможностям суррогатного материнства, хотя ей сказали, что здоровье позволяет ей выносить ребенка самостоятельно.

"Я сдала анализы, и мне сказали, что я могу и сама выносить. Может, вы еще год походите, подготовитесь? Но я сказала "нет". Естественным путем я не готова", - призналась Алагузова.

Однако первая попытка оказалась неудачной, и после этого Баян взяла паузу на два года, заморозив эмбрионы.

"Я подумала, что, наверное, еще не время. Причем Турсен (Алагузов - муж Баян - прим. ред.) меня вообще не дергал, не говорил: "Когда пойдем, почему ты отложила?". Как-то это сгладилось, возможно, потому, что все восемь лет нам было хорошо вдвоем", - поделилась продюсер.

Неудачной, однако, оказалась и вторая попытка снова стать родителями - случился еще один выкидыш. Баян призналась, что на этот раз ждала двух мальчиков. Об инциденте она не говорила даже собственным детям.

"Я не относилась к этому, как к чему-то очень значимому. Получится - получится. Не получится - не получится. Все. Чем больше ты задумываешься, что не получается, тем больше и не получается", - выразила мнение Алагузова.

Еще через время Баян и Турсен поняли, что раз мальчиков зачать не получается, можно попробовать девочек. В итоге процесс оказался успешным - в ноябре прошлого года удалось подсадить два эмбриона с разницей в неделю.

"Вообще хотелось подогнать их под один день, и были даже мысли, как записать их на один день, чтобы они были близняшками. Но я сказала, что не хочу обманывать никого, тем более, своих детей. Получилось так, что Алиса родилась вовремя, а Алма - переношенная", - рассказала Баян.

Когда родились Алиса и Алма, многие пользователи Сети подумали, что это не все, и, возможно, совсем скоро на свет у Алагузовых появится третий ребенок.:

"Возможно, годика через два мы пойдем за третьим ребенком, потому что у нас еще есть эмбрионы", - заключила Алагузова.

В августе этого года Интернет удивила новость о том, что 50-летняя Баян Алагузова стала матерью в третий раз - родилась девочка, которую назвали Алисой.

Еще большим удивлением через 15 дней стало появление на свет еще одной дочери Баян и Турсена Алагузовых - малышку назвали Алма.