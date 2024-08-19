Через 15 дней после третьего ребенка: Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери (фото)

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова сообщила о рождении четвертой дочери - малышку назвали Алма. Третья дочь звезды родилась 15 дней назад, передает NUR.KZ.

Алагузова вернулась в родильный дом - продюсер выложила фото в Instagram-аккаунте со своей четвертой дочерью.

"Мы ждали тебя восемь лет, и еще на пятнадцать дней дольше, чем Алису! У нас родилась дочь - Алагузова Алма Турсунгалиевна", - подписала публикацию Баян.

Напомним, в начале августа 50-летняя Баян Алагузова неожиданно объявила о том, что стала матерью в третий раз. У продюсера и ее супруга - бизнесмена Турсенгали Алагузова - родилась первая совместная дочь. Позже Баян рассказала, что малышку назвали Алисой. Звезда также комментировала мнения об имени своей дочери.