Через 15 дней после третьего ребенка: Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери (фото)
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова сообщила о рождении четвертой дочери - малышку назвали Алма. Третья дочь звезды родилась 15 дней назад, передает NUR.KZ.
Алагузова вернулась в родильный дом - продюсер выложила фото в Instagram-аккаунте со своей четвертой дочерью.
"Мы ждали тебя восемь лет, и еще на пятнадцать дней дольше, чем Алису! У нас родилась дочь - Алагузова Алма Турсунгалиевна", - подписала публикацию Баян.
Напомним, в начале августа 50-летняя Баян Алагузова неожиданно объявила о том, что стала матерью в третий раз. У продюсера и ее супруга - бизнесмена Турсенгали Алагузова - родилась первая совместная дочь. Позже Баян рассказала, что малышку назвали Алисой. Звезда также комментировала мнения об имени своей дочери.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150635-cherez-15-dney-posle-tretego-rebenka-bayan-alaguzova-stala-mamoy-v-chetvertyy-raz-foto/