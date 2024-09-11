"Руки и тело помнят все": Баян Алагузова призналась, каково снова стать мамой в 50

Известная казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова опубликовала пост в Instagram, в котором ответила на популярный вопрос о материнстве в 50 лет, передает NUR.KZ.

В 50 лет у Баян появились две новорожденные дочери - Алиса и Алма. Продюсер ответила, каково ей вновь вернуться к статусу мамы маленьких девочек.

"Интересный факт - мои руки и тело помнят все: купать, держать, кормить, убаюкивать, делать массаж, как будто и не было этих 20 лет. Все те же эмоции, восприятие, запах младенца. Мое всегда приподнятое настроение, песенки, которые я пою, все те же, все это было, и было ровно так же", - призналась Алагузова.

Продолжив мысль, звезда призналась, что одновременно с рождением и воспитанием детей, она всегда была занята работой.

"Я никогда не была сумасшедшей мамочкой, и всегда была занята чем-то еще, кроме материнства. Со старшей я вышла на работу, когда малышке было два месяца, с Айару в 20 дней я вещала с экрана телевизора. Все только ускорилось, на следующий день после рождения Алисы я начала новую картину. С появлением Алмуши закончила съемки и сразу приступила к новому проекту. Дети - это моя жизнь, не отрываясь от жизни!

И сейчас я будто все та же Баян где-то лет 35, застрявшая в этом возрасте навсегда. Я не чувствую своих лет, не чувствую усталости, тяжести, и всего прочего ненужного, может стала чуть мудрее?!" - заключила мать четверых детей.