Модель Лейла Райымбек стала мамой во второй раз и показала первое фото сына
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Казахстанская модель Лейла Райымбек стала мамой во второй раз. Автор популярного блога в Instagram показала своим подписчикам первое фото новорожденного сына, передает NUR.KZ.
В феврале блогер и модель сообщила о скором пополнении в семье. Малыш родился на свет, о чем счастливая мама поспешила рассказать в своем блоге и даже показала его первое фото.
"Добро пожаловать, Бейбарс. 22.06.24", - гласит комментарий к фото.
Дамеля Sweet, Эльмира Толегенова и другие отечественные блогеры поздравили Лейлу с чудесным событием. Теплые пожелания оставили и другие пользователи Сети.
"Султан Бейбарс", "Какое красивое имя", "Ура! Поздравляю вас милая", "Здоровья маме и малышу", "Поздравляю вас, какое счастье", "Пусть растет здоровым и счастливым", "Поздравляю, Лейла, здоровья вашему бейбику", - написали они.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2123088-model-leyla-rayymbek-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz-i-pokazala-pervoe-foto-syna/