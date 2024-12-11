Младшая сестра Торегали Тореали стала мамой во второй раз (фото)

Младшая сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали Дина стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила подписчикам своего блога в Instagram, передает NUR.KZ.

Недавно мы писали, что отметившая первый день рождения сына Дина Тореали готовится стать мамой во второй раз.

Настал день, когда Дина сообщила о радостном событии в семье.

"Добро пожаловать на свет, мой цыпленок. Аллах позволил нам стать снова родителями. Всем, кто искренне рад за нас, желаю такого же счастья. Мы принимаем ваши поздравления. Напишите свои пожелания нашему малышу", - отметила счастливая мама.

В сторис она добавила, что уже находится с новорожденным дома.

Подписчики поздравили Дину и ее супруга с пополнением в семье и пожелали недавно родившемуся ребенку счастья, здоровья и долгой жизни.

Мы также писали, что Дина Тореали и ее супруг купили дом в Алматы.