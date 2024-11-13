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Супруга участника группы "Ирина Кайратовна" показала фото мужа с новорожденной дочерью

Опубликовано:

Азамат Маркленов с женой
Азамат Маркленов с женой. Фото: instagram.com/chichixxan

Супруга Азамата Маркленова, участника популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна", выложила в соцсети теплое фото мужа с новорожденной дочерью, передает NUR.KZ.

В начале ноября супруга Азамата Маркленова сообщила о рождении долгожданной дочери. А сам участник "Ирины Кайратовны" заявил, что является самым счастливым человеком на Земле. Это второй ребенок молодой пары. У Азамата и Чинары также подрастает маленький сын Дархан, который родился в феврале 2023 года.

Чинара разместила в сторис теплое фото, на котором можно увидеть любящего отца с дочерью в теплой и уютной домашней обстановке. Счастливая мама впервые показала лицо ребенка. На фото видно, как счастлив Азамат, получивший статус дважды отца.

Азамат Маркленов с дочерью
Азамат Маркленов с дочерью. Скрин: instagram.com/chichixxan

Напомним, Азамат Маркленов и его возлюбленная Чинара поженились летом 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186564-supruga-uchastnika-gruppy-irina-kayratovna-pokazala-foto-muzha-s-novorozhdennoy-docheryu/

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