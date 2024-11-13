Супруга участника группы "Ирина Кайратовна" показала фото мужа с новорожденной дочерью

Супруга Азамата Маркленова, участника популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна", выложила в соцсети теплое фото мужа с новорожденной дочерью, передает NUR.KZ.

В начале ноября супруга Азамата Маркленова сообщила о рождении долгожданной дочери. А сам участник "Ирины Кайратовны" заявил, что является самым счастливым человеком на Земле. Это второй ребенок молодой пары. У Азамата и Чинары также подрастает маленький сын Дархан, который родился в феврале 2023 года.

Чинара разместила в сторис теплое фото, на котором можно увидеть любящего отца с дочерью в теплой и уютной домашней обстановке. Счастливая мама впервые показала лицо ребенка. На фото видно, как счастлив Азамат, получивший статус дважды отца.

Азамат Маркленов с дочерью. Скрин: instagram.com/chichixxan

Напомним, Азамат Маркленов и его возлюбленная Чинара поженились летом 2022 года.