Супруга участника группы "Ирина Кайратовна" показала фото мужа с новорожденной дочерью
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Супруга Азамата Маркленова, участника популярной казахстанской группы "Ирина Кайратовна", выложила в соцсети теплое фото мужа с новорожденной дочерью, передает NUR.KZ.
В начале ноября супруга Азамата Маркленова сообщила о рождении долгожданной дочери. А сам участник "Ирины Кайратовны" заявил, что является самым счастливым человеком на Земле. Это второй ребенок молодой пары. У Азамата и Чинары также подрастает маленький сын Дархан, который родился в феврале 2023 года.
Чинара разместила в сторис теплое фото, на котором можно увидеть любящего отца с дочерью в теплой и уютной домашней обстановке. Счастливая мама впервые показала лицо ребенка. На фото видно, как счастлив Азамат, получивший статус дважды отца.
Напомним, Азамат Маркленов и его возлюбленная Чинара поженились летом 2022 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2186564-supruga-uchastnika-gruppy-irina-kayratovna-pokazala-foto-muzha-s-novorozhdennoy-docheryu/