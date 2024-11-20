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Ставший отцом в шестой раз Торегали Тореали впервые показал фото с маленьким сыном

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Торегали Тореали с женой
Торегали Тореали с женой. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанский исполнитель Торегали Тореали опубликовал в своем Instagram-аккаунте теплые фотографии с женой и сыновьями. Семья отдыхает в Катаре, передает NUR.KZ.

Напомним, Торегали Тореали этим летом стал отцом в шестой раз. Исполнитель рассказал, что у него родился сын, которого назвали ТореАхмет.

Многодетный папа разместил фото с подросшим малышом ТореАхметом в своем блоге. На фото также можно увидеть другого его сына и жену Толкын. Фото были сделаны в столице Катара - городе Дохе.

Торгали также рассказал, почему подписывает себя как ТТТ. Первая буква "Т" обозначает его род Татыран, вторые две "Т" - это его имя и фамилия.

Фанаты умилились увиденному и пожелали семье исполнителя счастья, а его деткам - крепкого здоровья.

"Впервые вижу вашу супругу, как же вы похожи", "Будьте счастливы", "Красивая пара", "Молодец, Тореш", - высказались комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2189862-stavshiy-otcom-v-shestoy-raz-toregali-toreali-vpervye-pokazal-foto-s-malenkim-synom/

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