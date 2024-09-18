Alem из Ninety One впервые стал отцом (фото)

Участник группы Ninety One, финалист проекта "Голос Казахстана" Батырхан Маликов, известный как Alem, и фэшн-блогер Вероника Жангалова стали родителями и разместили первые фото из роддома, передает NUR.KZ.

"Мы справились", - отмечено в комментарии под фото.

На снимках в карусели можно увидеть трогательный момент первой встречи родителей с новорожденным, фотограф также запечатлел три руки в кадре - папы, мамы и ребенка. Вероника раскрыла пол младенца в своем сторис.

"Вчера у нас родился сын", - написала она.

Айсауле Бакытбек, Дамеля Sweet, Динара Бактыбаева и другие представители отечественного шоу-бизнеса поздравили пару с пополнением. К теплым поздравлениям присоединились и другие подписчики.

"Ой, прям мурашки по коже", "Пусть растет самым счастливым, любимым", "Поздравляю, родные мои", - пишут комментарии в Сети.

Напомним, в январе участник Ninety One и его избранница Вероника Жангалова улетели на Бали после регистрации брака.