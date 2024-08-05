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50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз (фото)

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова объявила о рождении третьего ребенка - радостную новость она сообщила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Я снова стала мамой. Мы тебя так долго ждали! Наши три килограмма счастья! У нас родилась дочь! Алагузова ….. Турсынгалиевна!!!" - написала Баян, опубликовав фотографию с ребенком на груди. Отец малышки, Турсен Алагузов, тоже успел познакомиться с маленькой дочерью.

Старшая дочь Баян Айсауле Бакытбек опубликовала фотографию своей новорожденной младшей сестры.

"У нас разница в возрасте всего 28 лет, малышка, мы тебя ждали! Добро пожаловать в нашу веселую семью, сестренка!" - написала популярная блогерша.

Комментарии под публикацией Баян тотчас заполнились поздравлениями от ее коллег - Айгуль Иманбаевой, Ляйли Султанкызы, Аши Матай, Динары Сатжан и многих других.

Отметим, у Баян Алагузовой есть еще две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым - 28-летняя Айсауле и 20-летняя Айару.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2144770-50-letnyaya-bayan-alaguzova-stala-mamoy-v-tretiy-raz/

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